İnönü Anadolu Lisesi'ne yeni kütüphane

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Eskişehir'in İnönü Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Kütüphane açılışı ve resim sergisi törenine; İlçe Kaymakam Vekili Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Anadolu Lisesi Müdürü Tarık Güven, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Gerçekleştirilen açılışının ardından kütüphane öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından çeşitli tekniklerde hazırlanan sergiyi gezdiler.

ESKİŞEHİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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