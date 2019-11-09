Tabut küçük ama acı büyük 7 Cüceler Grubu üyesi Umur Keskin toprağa verildi

Türkiye’de ’Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli 7 cüceler grubundan Umur Keskin sevenlerin gözyaşıyla toprağa verildi.

Efsane grupta 'Uykucu' rolünü oynayan Keskin, bir süredir nefes darlığı dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu. Sahnedeki hareketleriyle herkesin sevdiği bir karakter haline gelen 1 metrelik oyuncunun cenazesi bugün öğleden sonra Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi, 7 Cüceler Grubu üyeleri, yakınları ve sevenleri katılırken, mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına koyulan tabutu taşıyanlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Grup üyeleri de arkadaşını son yolculuğa uğrarken büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını belirtti.

7 Cüceler Grubu Başkanı Erdal Görgeç, yaşadığı acıyı dile getirerek, “Bugün çok acılı gündeyiz. Sevgili Umur’u kaybettik. Sağ olsun tüm dostlar geldi buraya bugün. Bizleri yalnız bırakmadı. 20 seneye aşkın bir süre grubumuzda ‘uykucusu’ rolü canlandıran Umur son zamanlarda nefes darlığı nedeniyle rahatsızdır. Kardeşimin yokluğu bizi her zaman acı içinde bırakacak ama biz onu her zaman kapımızda yaşatacağız” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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