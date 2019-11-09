Tabut küçük ama acı büyük 7 Cüceler Grubu üyesi Umur Keskin toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tabut küçük ama acı büyük 7 Cüceler Grubu üyesi Umur Keskin toprağa verildi

İHA

Türkiye'de 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli 7 cüceler grubundan Umur Keskin sevenlerin gözyaşıyla toprağa verildi.

Tabut küçük ama acı büyük 7 Cüceler Grubu üyesi Umur Keskin toprağa verildi

Türkiye’de ’Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli 7 cüceler grubundan Umur Keskin sevenlerin gözyaşıyla toprağa verildi.
Efsane grupta 'Uykucu' rolünü oynayan Keskin, bir süredir nefes darlığı dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu. Sahnedeki hareketleriyle herkesin sevdiği bir karakter haline gelen 1 metrelik oyuncunun cenazesi bugün öğleden sonra Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine ailesi, 7 Cüceler Grubu üyeleri, yakınları ve sevenleri katılırken, mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına koyulan tabutu taşıyanlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Grup üyeleri de arkadaşını son yolculuğa uğrarken büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını belirtti.
7 Cüceler Grubu Başkanı Erdal Görgeç, yaşadığı acıyı dile getirerek, “Bugün çok acılı gündeyiz. Sevgili Umur’u kaybettik. Sağ olsun tüm dostlar geldi buraya bugün. Bizleri yalnız bırakmadı. 20 seneye aşkın bir süre grubumuzda ‘uykucusu’ rolü canlandıran Umur son zamanlarda nefes darlığı nedeniyle rahatsızdır. Kardeşimin yokluğu bizi her zaman acı içinde bırakacak ama biz onu her zaman kapımızda yaşatacağız” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anıtkabir'e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler
YEREL HABERLER Anıtkabir'e ulaşmak için 600 kilometre pedal ...
Eskişehirspor ayağa kalkıyor Eskişehirspor'da kara bulutlar dağılıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor ayağa kalkıyor Eskişehirspor'da kara ...
Tiyatro festivalinde Joseph K.’nın haklı davası
YEREL HABERLER Tiyatro festivalinde Joseph K.’nın haklı davası
Usta oyuncu Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile sahnede ‘Zengin Mutfağı’ ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER Usta oyuncu Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile ...
Vali Özdemir Çakacak’ın “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “10 Kasım Atatürk’ü Anma ...
Eskişehir´de 155 kilo izinsiz üretilen bal ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 155 kilo izinsiz üretilen bal ele ...
75. Yıl Mahallesi Atatürk için yürüdü
YEREL HABERLER 75. Yıl Mahallesi Atatürk için yürüdü
Minikler yerli ve milli robotlarla öğreniyor Türk öğrenciler ithal robotu yarı fiyatına üretti Üretimleri tamamlandı, minik öğrencileri bekliyor Hem robotik kodlama öğreniyor hem de bilgilerini tazeliyorlar "Robotumuz yerli ve millidir" "A’dan Z’ye robotlarımızı kendimiz üretmekteyiz" "İthal robotlardan yüzde 50’den daha aşağı mâl etmekteyiz"
YEREL HABERLER Minikler yerli ve milli robotlarla öğreniyor Türk ...
9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç; "Şiir Eskişehir'e yakışır"
YEREL HABERLER 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ...
Başkan Kurt'un 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kurt'un 10 Kasım mesajı
Rektör Şenocak’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
Açıköğretim Sisteminin yürüttüğü 32 araştırma görücüye çıktı
YEREL HABERLER Açıköğretim Sisteminin yürüttüğü 32 araştırma ...
Sahte balcılar yakalandı
YEREL HABERLER Sahte balcılar yakalandı
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye´ye pilot yetiştiriyor
YEREL HABERLER Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye´ye pilot ...
Başkan Ataç’ın 10 Kasım Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’ın 10 Kasım Mesajı
Eskişehir’de kadın çiftçiler için 'Lavanta' alternatif ürün İnönü’de 2.5 dekar alana 2 bin adet lavanta fidesi dikilerek demonstrasyon kuruldu İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever; "Lavanta, kırsal alanlara turizm açısından da katma değer sağlayabilir"
YEREL HABERLER Eskişehir’de kadın çiftçiler için 'Lavanta' ...
Yedi Cücelerin 'uykucusu' hayata gözlerini yumdu Yedi Cüceler grubunun acı günü
YEREL HABERLER Yedi Cücelerin 'uykucusu' hayata gözlerini yumdu Yedi ...
Direksiyon başında bayılan sürücü, cam kırılarak araçtan çıkarıldı
YEREL HABERLER Direksiyon başında bayılan sürücü, cam kırılarak ...
Vali Çakacak, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Tepe’yi kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Tepe’yi ...
Komutanlar Vali Çakacak’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Komutanlar Vali Çakacak’ı ziyaret etti
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar Otomobil kaldırıma çarparak durabildi, bir süre kendine gelemeyen sürücü aracın kelebek camı kırılarak dışarı çıkarıldı
YEREL HABERLER Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için ...
ESOGÜ'de Smart Rural Projesi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ESOGÜ'de Smart Rural Projesi başlangıç toplantısı ...
ESOGÜ'de Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskobik Kulak Cerrahisi Toplantısı
YEREL HABERLER ESOGÜ'de Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve ...
Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün Galerisi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek
YEREL HABERLER Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu