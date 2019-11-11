Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor

İHA

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni Senem İflazoğlu, düzenli bir beslenme programı ile beraber andulasyon terapi uygulandığında daha kolay kilo verildiği hakkında bilgi verdi.

Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni Senem İflazoğlu, düzenli bir beslenme programı ile beraber andulasyon terapi uygulandığında daha kolay kilo verildiği hakkında bilgi verdi.
Andulasyon terapisini anlatan İflazoğlu, ”Andulasyon organizmanın sistemlerini ve hücre gelişimini destekleyen, dokularda mekanik osilasyon titreşimleri üreten, mekanik vibrasyon ve kızılötesi derin ısının kombinasyonundan oluşan bütünsel terapi yöntemidir. Vücudun doğal dengesinin ve metabolizmasının bozulduğu durumlarda kullanılabilen oldukça etkili bir yöntemdir“ dedi.
ANDULASYON TERAPİ YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR
Andulasyon Terapi’nin yağ yakımını hızlandırdığına değinen İflazoğlu, “Andulasyon teknolojisi ile kan ve lenf dolaşımı hızlanır; kan değerleri normalleşir; vücuttaki kronik ağrılar ve yorgunluklar azalır. Andulasyon teknolojisi ile vücutta 5 biyofiziksel durum gözlemlenir. Andulasyon cihazı hücre aktivasyonunu artırarak vücudun daha fazla enerji harcamasına katkı sağlar; düzenli bir beslenme programı ile desteklenmiş bir metabolizma bu cihazın kullanımıyla beraber hızlanır. Böylece daha kolay kilo kaybı sağlanır. Sağlıklı yaşam ve zayıflama programında vücuttaki enerji, yağ, su dengesini sağlamaya yardımcı olabilen bir sistemdir. Andulasyon sisteminin bir diğer önemli etkisi ise bölgesel yağlanmada dokuları uyararak yağ yakımını hızlandırmasıdır“ ifadelerini kullandı.
ANDULASYON TERAPİ KAN AKIŞINI ARTIRARAK METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
“Andulasyon cihazı dokulara kan akışını artırarak metabolizmayı hızlandırır“ ifadelerini kullanan İflazoğlu, “Dokular daha fazla kollejen üretimi için uyarılmış olur. Daha sağlıklı bir doku, sıkı bir cilt için yeterli kollejen üretimini aktive eder. Andulasyon cihazının vücuda verdiği sinyaller ile vücuttaki ağrılar daha kolay yönetilir ve birey kendini daha enerjik ve pozitif hisseder. Andulasyon sisteminin vermiş olduğu sinyaller ile vücuttaki gerginlik ve katılık hissi azalır vücudu gevşeterek rahatlatır; buna bağlı olarak uyku problemlerini en aza indirerek uyku kalitesini artırır. Bu şekilde birey stres yönetiminde daha başarılı olur. Yani andulasyon yalnızca bir organ veya bir organ sistemi üzerine etki göstermek yerine organizmanın önemli fonksiyonlarının üzerinde bütüncül olarak pozitif etki sağlar. Bu cihazla beraber sağlığın sürdürülmesi, azalan hayat kalitesinin arttırılması hedeflenir. Bu sistem vücuttaki tüm yaşamsal fonksiyonların düzenlenmesine yönelik sistemlerin temelini oluşturur “ dedi.
ANDULASYON TERAPİ HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANABİLMEKTEDİR
Andulasyon sisteminin hangi hastalıklarda uygulanabileceği hakkında bilgi veren İflazoğlu, “Aşırı kilo, bel boyun ağrıları, dolaşım bozukları, dizeklem ağrıları, huzursuz bacak sendromu, fibromiyalji, lenfödem, metabolizma bozuklukları, romatizma, selülit, stres, uyku bozuklukları gibi birçok sağlık probleminde başvurulması gereken teknolojik bir sistemdir” ifadelerini kullandı.
Andülasyon Terapi ile ilgili önerilerde bulunan İflazoğlu, “Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını iyi olması, iyi bir kan dolaşımı, aktıf ve hızlanmış bir metabolizma,sağlıklı bir lenf akışı ve sağlıklı bir sinir sistemine bağlıdır. Sağlığımızı tekrardan kazanmak ve sürdürmek için bu unsurların hepsi etkili bir şekilde desteklenmeli, modern tıbbın avantajlarından faydalanılmalıdır“ dedi.

ESKİŞEHİR

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu Minik İsmail anne ve babası ile birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu Minik İsmail ...
Hülya Koçyiğit Eskişehir’deki fidan dikme etkinliğine katıldı ‘Geleceğe Nefes Fidan Dikime Seferberliği’ etkinliği Eskişehir’de Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Bugün ilimizde 290 bin fidan dikilecek” Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit; “Ülkemiz yeşillendikçe gençlerimiz mutlu bir geleceğe hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Hülya Koçyiğit Eskişehir’deki fidan dikme etkinliğine ...
Eskişehir´de 160 noktada 290 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 160 noktada 290 bin fidan toprakla ...
9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi
YEREL HABERLER 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi
Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu anlaşması
YEREL HABERLER Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu ...
Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu
Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu resimledi Geleneksel yarışmada ilk 3 belli oldu
YEREL HABERLER Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu ...
Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına ...
(Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar 300 kilo domatesten elde edilen 70 kilo salca 3 ailenin kışlık ihtiyacını karşılayacak Kadınlar yemeklerin vazgeçilmezi için saatlerini harcıyor Kışlık salça için köy kadınları el ele verdi Sarıcailyas Mahallesi halkından Aysel Aydoğan: “Çok zahmetli bir iş, ama bütün kış yiyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar 300 ...
Eskişehir derbisi berabere bitti
YEREL HABERLER Eskişehir derbisi berabere bitti
Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor
YEREL HABERLER Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor
Saman yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Saman yüklü tır alev alev yandı
Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı
Çocuklar şair ve şiirleri ile buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar şair ve şiirleri ile buluştu
Koca çınarlardan Atatürk’e vefa programı
YEREL HABERLER Koca çınarlardan Atatürk’e vefa programı
Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü’de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü’de anıldı
Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı
Prof. Dr. Torun’dan "Vur Davula Konuşsun" Atölyesi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Torun’dan "Vur Davula Konuşsun" Atölyesi
Sağlık iletişiminin önemine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Sağlık iletişiminin önemine dikkat çekildi
Kırka Spor Kulübü’nden Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Kırka Spor Kulübü’nden Ataç’a ziyaret
11.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER 11.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi ...
Anadolu Üniversitesinde ‘Müzik Beynimizi Değiştirebilir mi?’ konferansı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde ‘Müzik Beynimizi ...
TGB’DEN Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER TGB’DEN Başkan Ataç’a ziyaret
Odunpazarı Belediyesi Ata’sını unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Ata’sını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu