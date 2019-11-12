Eskişehir polisinin düzenlendiği operasyonda piyasa değeri toplam 285 bin TL değerinde kaçak tütün, çakmak ve TAPDK bandrolleri ele geçirilirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 1011 Kasım günlerinde yürütülen çalışmalarda 2 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında polis ekipleri, 2 bin 350 adet paketlenmiş tütünlerden mükerrer kullanılmak üzere sökülen TAPDK bandrolleri (Bandrollerin sökülüp tekrar kullanılması yolu ile ortalama 250 bin TL’ye yakın vergi kaybı engellenmiştir), 12 bin adet faturasız kaçak çakmak (piyasa değeri 20 bin TL), 82,5 kilogram kıyılmış tütün (piyasa değeri 15 bin TL) ve 10 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılarak, emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

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