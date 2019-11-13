Beylikova Belediyesi’nden üreticiye destek

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 50 kilogramlık küspe ve silaj paketleme makinesi alındı.

Beylikova Belediyesi ve Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özkan Alp, yüzde 50’si kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe edilen makineyi inceledi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Alp, “Alp ”Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Silaj Paketleme Tesisi’ne daha önceden alınan 1 ton ve 500 kilogramlık küspe ve silaj paketleme makinelerini çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi ise 25 ve 50 kilogramlık torbalar halinde paketleyebileceğiz. Bu sayede çiftçi ve üreticilerimizin talep ve istekleri teknolojik imkanlarla sağlanacak” dedi.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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