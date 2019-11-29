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Sakaryabaşı turistlerin yeni gözdesi olacak Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık; "Dünyada iki ...

İHA

Sakaryabaşı turistlerin yeni gözdesi olacak Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık; "Dünyada iki noktada tatlı su dalışı yapılıyor, biri İzlanda’da biri de Çifteler'de" "Burayı turistlik bir merkez haline getirmek istiyoruz"

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'nin doğduğu alanda çalışmalarını yoğunlaşırken, Belediye Başkanı Kadir Bıyık, yerli ve yabancı turistleri daha iyi ağırlayabilmek için ilçede önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Sakarya Nehri’nin doğduğu alan olan Sakaryabaşı, yapılacak projeler sonrasında yeni yüzüne kavuşacak. Yapılan tatlı su dalışlarıyla bilinen alan turistlerin yeni mekânı olacak. Kamp alanı ve çevre düzenlemesiyle yeni yüzüne kavuşacak olan Sakaryabaşı'nda doğa yürüyüşlerinin yanı sıra teknelerle gezintiler yapılabilecek. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Çifteler’i turistik bir bölge haline getirmek istediklerini ifade etti. Dalış sporuna önem vereceklerini belirten Başkan Bıyık, "Dünyada iki noktada tatlı su dalışı yapılıyor. Bunlardan bir tanesi İzlanda’da bir tanesi de Çifteler Sakaryabaşı’nda. Diğer dalışlar tuzlu suda yapılıyor. Dalışa önem verip bunu ön plana çıkaracağız. Burası, insanların gelip havuza girelim dediği ya da piknik yapmak için gelinen bir alan olarak biliniyor. Bu görevler devam edecek, ama su sporları konusunda bölgemizde müsait olan tek yer Sakaryabaşı. Civardaki illerden turist bekliyoruz. Turistler geldiğinde bir şeyler vermek gerekiyor. Hem kafa dinlemek için, vakit geçirmek için, piknik yapmak için gelenler için toplam 18 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkurları yapacağız. ATV motorlarıyla gezilecek alanları sezon açılışına kadar yapacağız. Turistler buraya gelip görsünler. Burayı turistlik bir merkez haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

ESKİŞEHİR

29 Kasım 2019 Cuma

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