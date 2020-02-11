Genç sporcudan anlamlı pankart

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç sporcudan anlamlı pankart

İHA

Eskişehir’de düzenlenen okullar arası karate müsabakasında ikinci olan ortaokul öğrencisi Umutcan Demiri "Mekânın cennet olsun şehidim" yazlı pankart açarak seyircilerden büyük alkış aldı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Takımı ve aynı zamanda Şehit Piyade Çavuş Soner Özüpek Ortaokulu sporcusu Umutcan Demir, hafta sonu yapılan karate müsabakasında ikinci oldu. Kürsüde "Mekânın cennet olsun şehidim” yazılı pankart açan Umutcan Demir, müsabakaları izlemeye gelenlere duygulu anlar yaşattı.
Burada bir konuşma yapan genç sporcu, “Geçtiğimiz hafta İdlip’de 8 tane asker ağabeyimiz şehit oldu. Ardından da Van’da çığ altında kalan asker ağabeylerimiz şehit oldu. Bunları televizyonda görünce çok etkilendim. Şehit askerlerimizin evlatları aklıma gelince üzüldüm ve babamla böyle bir çalışma yaptık. Terör nereden gelirse gelsin şiddetle kınıyorum. İnşallah bir daha tekrarını yaşamayız. Bunun için de biz gençlere çok çalışarak başarılı bir insan olma sorumluluğu düşmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ataç esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Ataç esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Hasanbey mahallesinde
'Dijitalleşme ve Yeni Medya' ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay "İletişim teknolojisi üretemeyen ülkeler üretilmiş teknolojinin esiri durumuna düşebilir"
YEREL HABERLER 'Dijitalleşme ve Yeni Medya' ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. ...
Evden kaçan 13 yaşındaki Gamze’den 15 gündür haber alınamıyor Anneanneden yürek burkan sözler Anneanne Ferda Karasöğüt: “Yetkililerden çocuğumun bulunmasını istiyorum” “Sabahlara kadar elli tane şey düşünüyorum. Öldürdüler mi, kestiler mi, toprağa mı gömdüler, bir şey mi oldu"
YEREL HABERLER Evden kaçan 13 yaşındaki Gamze’den 15 gündür haber ...
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti Olay yerinden kaçan şüpheli kazada kalan tampon parçalarından bulundu
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız hayatını ...
(Özel) 14 Şubat'ın kötü geçmemesi için çiçeğinizi güvenilir adresten alın Sevgililer Gününde çiçek alacaklar dikkat Çiçekçi esnafı Metin Alkan: "Çiçekleri görün ve dokunarak alın" "İnternette büyük gördüğünüz çiçek küçük gelebilir"
YEREL HABERLER (Özel) 14 Şubat'ın kötü geçmemesi için çiçeğinizi ...
(Özel) Üst solunum yolu enfeksiyonları sokak hayvanlarını da etkiliyor Hastalanan hayvanlarda tıpkı insanlar gibi burun akıntısı, yaşlı gözler ve tahriş olmuş boğaz sorunu yaşanıyor Veteriner Hekimi Abdulhamithan Çam: “Dışarı çıktığımız zaman biz nasıl üşüyorsak, sokak hayvanları da aynı şekilde üşüyor” “Sokak hayvanları grip, nezle, farenjit gibi hastalıkların hepsini olabiliyorlar"
YEREL HABERLER (Özel) Üst solunum yolu enfeksiyonları sokak ...
Eski iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eski iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı
Satrançta İnönü'ye altın gurur
YEREL HABERLER Satrançta İnönü'ye altın gurur
Satranç alzheimerdan koruyor Odunpazarı’nın satranç atölyesine büyük ilgi
YEREL HABERLER Satranç alzheimerdan koruyor Odunpazarı’nın satranç ...
Yunus Timleri şüpheli şahıslara göz açtırmadı Kent geneli uygulamalarda faturasız tüfekler, birçok narkotik madde ve bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER Yunus Timleri şüpheli şahıslara göz açtırmadı Kent ...
İlk yerli ve millî helikopter motoru TS1400 için çalıştay Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Eskişehir; yüksek teknolojili ürün ihracatında ülkemizin önemli merkezlerinden biridir” TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit; “Motor teslim töreni artık yaklaşıyor” “Motor test sistemleri ve motor alt sistemleri ihtiyaçlarımızı yerli ve millî imkânlarımızla gidermeyi istiyoruz”
YEREL HABERLER İlk yerli ve millî helikopter motoru TS1400 için ...
Gençler kurslara akın etti
YEREL HABERLER Gençler kurslara akın etti
Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Kilim müzesi motifleri ilgi çekiyor
Eskişehir Siirtliler Vakfı’ndan Teknik Direktör Özer’e ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir Siirtliler Vakfı’ndan Teknik Direktör ...
Uyuşturucunun küçüğüne de büyüğüne de 'af' yok Polisin ele geçirdiği 2,17 gram bonzai ile uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucunun küçüğüne de büyüğüne de 'af' ...
Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda ...
Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi
YEREL HABERLER Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi
Anadolu Üniversitesi sosyal medya birinciliğini kutladı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Farkındalık oluşturmamızın temel sebebi, sosyal medya dilini ekip olarak kavramış olmamız”
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi sosyal medya birinciliğini kutladı Rektör Prof. ...
Sahipsiz atlar çöplüklerde
YEREL HABERLER Sahipsiz atlar çöplüklerde
Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu
Miniklerin hayal güçleri bu sergide hayat buldu
YEREL HABERLER Miniklerin hayal güçleri bu sergide hayat buldu
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı’ndan geri dönüş
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı’ndan geri ...
ESOGÜ’den 50’inci yıla özel logo
YEREL HABERLER ESOGÜ’den 50’inci yıla özel logo

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X