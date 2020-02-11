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Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli 2 yıl 6 ay hapis

DHA

ESKİŞEHİR'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S.'nin 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. 'İyi hal' indirimi uygulanan Burak S.., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz, cezanın caydırıcı olmadığını belirterek, "Cezanın az olduğunu düşünüyorum. 2 senedir dışarıdan yemek yiyemiyoruz, o günden beri pizza tüketmiyorum" dedi. 

ESKİŞEHİR'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S.'nin 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. 'İyi hal' indirimi uygulanan Burak S.., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz, cezanın caydırıcı olmadığını belirterek, "Cezanın az olduğunu düşünüyorum. 2 senedir dışarıdan yemek yiyemiyoruz, o günden beri pizza tüketmiyorum" dedi. 
Eskişehir'de motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S., 24 Aralık 2017'de, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak Sönmez'in pizza firmasındaki işine de son verildi.
'TÜKÜRMEDİ, ÜFLEDİ'
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. katılmazken, şikayetçi Hüseyin Alyüz ile avukatı Kemal Sayılır yer aldı. Sanık Burak S.'nin avukatı Esra Erşan, pizzaya tükürmenin söz konusu olmadığını savunarak, "Müvekkilim pizzaya tükürmüş değildir, kamerada görüntüye takılan üfleme şeklindeki hareket, tükürme olarak değerlendirilemez. Buna ilişkin delil yoktur. Sanığın yanlış anlaşılan bu hareketi tükürme olarak değerlendirilmiş ve medyada geniş yer bulmuştur. Sosyal medya üzerinden sanığın ismi ve bu şekilde defalarca kullanılmıştır. Bu yüzden aslında mahkemece verilen bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen toplum tarafından adeta mahkum edilmiştir. Sanık bunun maddi ve manevi olarak zararını yaşamıştır. Okulunu bırakıp başka okula devam etmek zorunda kalmıştır. İş bulmakta zorlanmıştır. Biz temelde sanığın suçları işlemediğini düşünüyoruz. Bu yüzden sanığın beraatine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu. 
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
Savunmaların ardından Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Burak S.'ye 'iyi hal' indirimi de uygulayıp, 'tüketilecek besin maddesini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Burak S. hakkında 'mala zarar verme' suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. 
'CEZA CAYDIRICI DEĞİL'
Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır, cezanın daha caydırıcı olarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Kuryenin pizzaya tükürdüğü tespit edilerek, alt sınırdan uzaklaşarak TCK 185'inci maddesi gereğince önce 3 yıl hapis cezası verildi. 'İyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü. Bu cezanın üst sınırı çok daha yüksekti, biz de üst sınırdan ceza olmasını umuyorduk. Bu olayın bir daha yaşanmaması için caydırıcılık niteliğinde olmasını istiyorduk" dedi.
'O GÜNDEN BERİ PİZZA TÜKETMİYORUM'
Hüseyin Alyüz ise pizza kuryesine verilen cezanın çok az olduğunu söyledi. Birinin yediğine tükürmenin çok kötü davranış olduğunu belirten Alyüz, "Bu olay hazır gıda konusunda örnek oldu. Bu kadar uğraşın sonucunda verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum. Birçok testlere girdik. Raporlar aldırdık şimdi görünüyorsunuz, ortalıkta virüs geziyor. Buna benzer bir şey de başımıza gelebilirdi. Kişilere hastalık bulaştırma konusu her zaman söz konusu. 2 senedir dışarıdan yemek yiyemiyoruz, o günden beri pizza tüketmiyorum. Bu olaydan etkilenen birçok insan olduğunu düşünüyorum. Bu cezanın daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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