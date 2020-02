Eskişehir’deki hemşehrileri ile internet üzerinden görüntülü konuşan Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora, bu yıl Türkiye’ye gelmek istediğini belirterek, Karaçaylı'lara özel olan 'Et Hıçın' yemeğinden istedi.

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrinde ilk kez Türk kökenli emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, Kuranı Kerim’e el basarak yaptığı yeminin ardından görevine başlamıştı. Aslen Türk halklarından biri olan ve çoğunluğu Rusya içindeki KaraçayÇerkesya’da yaşayan Karaçaylı olan Baycora'nın bu başarısı Eskişehir’de sevinçle karşılandı. Eskişehir’den giderek, ailesiyle ABD’ye yerleşen Baycora, yıllara sonra Eskişehir’de bulunan hemşerileri ile internet üzerinden görüntülü konuştu. Konuşma sırasında Baycora'nın odasında Türk ve ABD bayraklarının yanı sıra Allah yazılı saat ve Esmaül Hüsna (Allah'ın 99 isimi) duvarında asılı olması dikkat çekti. Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından tebrik edilen Baycora, yöresel yemekleri özlediğini söyledi.



“Türkiye’ye bu yıl geleceğim”

Karaçaylı soydaşları ile konuştuğu sırada kendilerine özgü yemeklerden isteyen Paterson Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, “Daha belli değil, inşallah bu yıl Türkiye’ye geleceğim. Başarım için dua eden tüm insanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Medyatik bir insan değilim. Tüm Türk halkına ve ABD’de yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. ABD’de yaşadığım bu olay çok ilgi gördü. Yeterince medyada yer aldım. 38 yıldır polislik yapıyorum. Şimdi artık çalışmak zamanı” dedi.



“4 Temmuz’da düzenleyeceğimiz etkinliğe davet ettik”

Yapılan görüşme sonrasında konuşan Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Korkmaz, Amerika’da emniyet müdürlüğüne getirilen Baycora için toplandıklarını söyledi. Hemşehrilerine görevinde başarılar dilediklerini anlatan Korkmaz, “Dernek olarak bizler, yıllardır gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde hem o etkinliğe davet edelim, hem de kendisine başarı dileklerini iletelim diye kendisiyle görüştük. Çok güzel bir görüşme oldu. O da hayretler içinde kaldı. Kendisi doğma, büyüme Eskişehirlidir. Eskişehir’den gittiği için tabi ailesinin, arkadaşlarının, akrabalarının iyi dileklerine çok seviniyor. Kendisi 38 yıllık bir polis ve şuan Paterson’un emniyet amirliğine getirildi. Türkiye’ye, doğduğu yere gelmek istiyor. “Buraya gelirsem bana yöresel yemeğimiz olan 'Et Hıçın yapın, ben onları çok severim' dedi. Bir de Karaçaylı’ların burada yaptıkları etkinlikleri çok beğeniyor. Paterson Emniyet Müdürü İbrahim Baycora’yı da davet ettik. İnşallah o da aramıza katılacak.”

