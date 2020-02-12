İnönü Belediyesi ile Fizyomer arasında protokol imzalandı

İnönü Belediyesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizyomer arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Fizyomer'in İnönü için yapmış olduğu özverili katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, "2000’li yıllardan itibaren kendinizi geliştirerek önce ilimizde, sonra ülke genelinde ve son olarak da uluslararası alanlarda sağlık hizmetleri vermeye başlamanızdan dolayı gurur duyuyor ve başarılar diliyorum. Yapılan protokolün hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum" dedi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan protokol ile birlikte belediye personeli ile birlikte birinci derece yakınları verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.