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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin “I. Kariyer Günü”

İHA

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen "I. Kariyer Günü" Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin “I. Kariyer Günü”

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen “I. Kariyer Günü” Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.
I. Kariyer Günü’nün açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler konaklama, rehberlik, ulaştırma, seyahat acenteciliği, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü firmalarla bir araya geldi. Turizm sektöründen birçok firma ile iletişim fırsatı bulan öğrenciler, firmaların staj ve kariyer olanaklarından faydalanma şansı buldu. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı etkinliğin açılışını gerçekleştirerek, kurulan stantlarda firmaları ziyaret etti.
“Turizm Fakültesi’nin yapmış olduğu bu tarz etkinliklerde Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı bizi motive ediyor”
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, etkinlik hakkında görüşlerini bildirdiği konuşmasında, “Bugün öğrencilerimize yönelik ilk kariyer günü buluşmasını gerçekleştirdik. Bu faaliyetteki amacımız, hem öğrencilerimizin hem de turizm sektörünün önemli temsilcilerinin karşılıklı olarak buluşmasını sağlamak. Çünkü öğrencilerimizin daha kaliteli, daha kurumsal işletmelerde staj yapması veya beceri konusunda eğitimini gerçekleştirmeleri onların geleceğe daha iyi hazırlanmaları bakımından önemli bir katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda kariyer günlerini daha kapsamlı, daha farklı işletmelere yaygınlaşacak şekilde düzenleyeceğiz. Ayrıca turizm alanının uygulamalı bir alan olması nedeniyle öğrenciler bu kariyer günleriyle teorik bilginin yanında pratik deneyim de kazanıyorlar” dedi. Prof. Dr. Oktay Emir konuşmasının devamında ise şu şekilde konuştu: Turizm Fakültesi’nin yapmış olduğu etkinliklerde Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı bizi motive ediyor. Bu da bize yapacağımız faaliyetleri daha kolay, daha çabuk gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Kendilerine fakültemiz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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