İstanbulspor Eskişehir’de 3 puan ile ayrıldı İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı; “Eskişehir ekibi bu zor şartlarda bu kadar iyi, içten ve dirençli futbol oynuyor”

Eskişehirspor deplasmanından 30’lik skorla galip ayrılan İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, maç sonrası yapılan basın toplantısında, “Eskişehir ekibi bu zor şartlarda bu kadar iyi, içten ve dirençli futbol oynuyor” dedi.

TFF. 1.Lig’in 32’nci haftasında Eskişehirspor deplasmanına konuk olan İstanbulspor, maçtan galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Çıkırıkçı, “Öncelikle Eskişehir’i tebrik etmek lazım. Bu zor şartlarda bu kadar iyi, içten ve dirençli futbol oynuyor. Daha önce de 1 sene Eskişehir’de oynamıştım. Çok güzel bir şehir. İnşallah çabuk toparlanırlar ve önce birinci lige sonra da süper lige çıkarlar. Maça baktığımızda iki takımda genç oyuncularla sahaya çıktı. Kazanan biz olduk. Her iki takımı da tebrik ederim” diye konuştu.

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