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Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor

DHA

Karantinadaki 500 kişinin ihtiyacını Vefa Grubu ile çevre esnafı karşılıyor


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, apartman görevlisi ve eşinin koronavirüs olduğu 5 blokta karantinaya alınan 500 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yanı sıra internet üzerinden siparişle ve çevre esnafı tarafından karşılanıyor.
Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde 120 dairenin bulunduğu 5 bloğa bakan apartman görevlisi karı-kocada görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çiftin hafif koronavirüs belirtileri nedeniyle evde tedavi görmesine karar verdi. Filyasyon ekibi tarafından da apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili inceleme yapıldı. Apartman görevlisi çiftin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 500 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 5 bloğun apartmanlarına güvenlik şeritleri çekilerek girişçıkışlara kapatıldı. Karantinaya alınan 5 bloktaki 500 kişinin ihtiyaçları için Eskişehir Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları görevlendirildi. Site sakinlerinin ihtiyaçları internetten verilen siparişlerin yanı sıra görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grupları ve mahalle esnafı tarafından karşılanıyor.
'İHTİYAÇLARIMIZI ONLINE ALIŞVERİŞ İLE GİDERİYORUZ'
İnternet üzerinden verdikleri siparişleri almak için apartman girişine gelen apartman sakini Fatih Ünlü, "Karantinadan dolayı evde kalmak zorunda kaldık. Bizim sağlık durumumuz iyi. Sitedeki diğer bloklarda da bir sıkıntımız yok. İhtiyaçlarımız için komşu esnaf çok yardımcı oluyorlar. Telefon açtığımız zaman suyumuzu, ekmeğimizi getiriyorlar. Pandemi sürecinde online alışverişe alıştık zaten. Uzaktan, temassız, kalabalığa girmeden. Bu süreçte de ihtiyaçlarımızı online alışveriş ile gideriyoruz. Ufak tefek ihtiyaçlarımızda da komşu esnafımız bize çok yardımcı oluyorlar" dedi.
'KOMŞULAR ARASINDA İMECE YAPIYORUZ'
Apartman sakinlerinden Mahmut Doğan ise ihtiyaçlarını komşularıyla birlikte imece usulü giderdiklerini belirterek, "Büyükşehir belediyesi suyumuzu buraya kadar getiriyor. Komşular arasında imece yapıyoruz. Yaşlıların çocuklarına haber veriyoruz, onlar ihtiyaçlarını getiriyorlar. Buradaki polis arkadaşlar da istediğimizde ekmeğimizi getiriyorlar. Vefa grubu da gelip hatırımızı soruyor. Sağlık ocağındaki doktorumuz arayıp sağlığımızın yerinde olup olmadığını, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Günlerimizi böyle geçiriyoruz" diye konuştu.
Hüseyin Kıraç da, "İhtiyaçlarımızı kapının önünden teslim alabiliyoruz. Ekmeğimizi Vefa Grubu alıyor. Çevremizdeki arkadaşlara söylüyoruz, onlar da getiriyor. Mesela dün akşam sebzecimiz geldi. Komşularımız ile telefondan grup oluşturduk. Herkes sırayla inip, alıyor. Bir sıkıntımız yok" dedi.
Mahalle esnafından Semih Sonuçer ise karantinada kalanlara herkesin yardımcı olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız karantinada olduğu için onlara yardımcı olmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Telefon numaralarımızı verdik, ihtiyaçları olduğunda her zaman arayabilirler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU
2020-09-26 08:21:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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