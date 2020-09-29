Yıllardır aşılamayan bin 600 metrelik doğalgaz özlemi Şehrin öteki yüzünde kömürlü ve tüplü yaşam Mahalleli doğalgaz için toplandı Muhtar İsmail Keskiner: "Mahallemize bin 600 metrelik mesafeyle doğalgazı getirmediler yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz" Mahalle sakini Sevda Konuker: "Doğalgaz çok yakın olmasına rağmen bize getirilmiyor"

Eskişehir’in Gülpınar Mahallesi'ne bin 600 metre uzaklıktaki yerleşim yerinde doğalgaz kullanılırken, mahallede yaşayan vatandaşlar yıllardır doğalgaz özlemi çekiyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yıllardır doğalgazın hayatlarına girmesine bekliyor. 500 nüfuslu mahallenin bin 600 metre uzağında doğalgaz kullanılırken, mağdur vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde şimdiden ısınma derdine düşünen vatandaş, doğalgaza kavuşmak istiyor. Ayrıca mahallede yaşayan bazı yaşlıların ömürleri boyunca doğalgazdan faydalanamadıkları öğrenildi.



"11 yıldır doğalgaz bekliyorlar"

Konuyla ilgili konuşan mahallenin 23 yaşındaki genç Muhtarı İsmail Keskiner, yetkililere seslendi. Keskiner, "Doğalgaz sıkıntımız için her yere gittik. Altyapı, imar ve parke taşları eksik bahaneleriyle yapılmayan doğalgaz sorunumuzda belirtilen bütün eksiklerimizi tamamladık. Yetkililer kontrol için geldiler ve 150 abonenin yeterli olacağını söylediler. Abonelik ücretinin öncelikle yatırılacağını ve ortalama kişi başına bin 200 lira olacağını ifade ettiler. Mihalıççık ilçesi kilometrelerce uzak olmasına ve maliyetinin fazla olmasına rağmen doğalgaza kavuştu ama mahallemize bin 600 metrelik mesafeyle doğalgazı getirmediler. Buradan yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz. Yaklaşık 11 yıldır bu sıkıntıları çekiyoruz. Köyümüzde çok fazla yaşlı vatandaşımız var" diye konuştu.



"Doğalgaz çok yakın olmasına rağmen bize getirilmiyor"

Kent merkezine yakın olmalarına rağmen kömürle ısındıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Sevda Konuker ise "Kömürle ısınıyoruz, evde çocuklarımız ve yaşlılarımız var. Yemeklerimizi tüp ile yapıyoruz. Tüpün fiyatı olmuş 130 lira. Kömürü taksitli almak istediğimiz zaman 2 bin lira civarını buluyor. Doğalgaz çok yakın olmasına rağmen bize getirilmiyor. Muhtarımız eksiklikleri yerine getirdiği halde hala doğalgazı vermediler. Bu yüzden dolayı köyümüzün nüfusu azalıyor. Herkes şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Kömürden dolayı çevre kirliliği oluyor ve ısınamıyoruz zaten. Doğalgaz olduğu zaman hem ısınmamızdan olsun hem de tüp kullanımından oldukça kar edeceğiz. Bu yüzden yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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