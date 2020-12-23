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Oğul özlemini resimlere yansıtan bir acılı ana Halime Gezek Vefat eden oğlunun hatırasına yaptığı resimlerle herkesi hayran bırakıyor Halime Gezek, “Resimlerimin içinde oğlumu hissediyorum”

İHA

Eskişehir'de yaşayan ev hanımı Halime Gezek, 2018 yılında lenf kanseri yüzünden kaybettiği oğlunun özlemi ve sevdasını, "anaoğul" temalı yaptığı resimlerle yansıtıyor.

Oğul özlemini resimlere yansıtan bir acılı ana Halime Gezek Vefat eden oğlunun hatırasına yaptığı resimlerle herkesi hayran bırakıyor Halime Gezek, “Resimlerimin içinde oğlumu hissediyorum”

Eskişehir’de yaşayan ev hanımı Halime Gezek, 2018 yılında lenf kanseri yüzünden kaybettiği oğlunun özlemi ve sevdasını, “anaoğul” temalı yaptığı resimlerle yansıtıyor.
Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Üçsaray mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki Halime Gezek, oğul sevdasını yağlı boya ile yaptığı resimlerle anlatıyor. 2018 yılında aniden lenf kanserine yakalanmasının ardından 20 gün içerisinde vefat eden oğlunu kaybeden Gezek, biran için bile onu unutamadı. Gezek, kaybettiği 19 yaşındaki oğlu için her gün gözyaşı dökerken, onun hatırasını yaşatmak istedi. Çocukluğundan beri resim yapmayı seven Gezek, hayatayken oğlunun da sevdiği resimlerini bu kez “anaoğul” teması üzerinde çizim yaparak başka bir boyut kazandırdı. Resim yapmak konusunda her hangi bir profesyonel eğitimi almayan Gezek, “anaoğul” temalı yaptığı resimlerle çevredeki herkesi de hayran bırakıyor. Oğlunun hatırasına resim çizen Gezek’in tek isteği, yaptığı eserlerini sattıktan sonra elde ettiği parayı ihtiyaç sahibi çocukları için hibe etmektir.

“Resimlerimin içinde oğlumu hissediyorum”
Amatörce resim yapan Halime Gezek, boyadığı resimlerle ilgili hissettiklerini paylaştı. Gezek, “Daha önce amatörce resim çiziyordum. Çocukluğumdan beri resimlere bir ilgim vardı. Sonra işte oğlum vefat ettikten sonra benimle oğlumu hayal ederek, hayallerimi resimlere yansıtmak istedim. Oğlum da hayattayken yaptığım resmilerini çok severdi. O yüzden vefat ettikten sonra onu yaptığım resimlerde bulmaya ve bulundurmaya çalışıyorum. Resimlerini “anaoğul” teması üzerinden yapıyorum. Yani resimlerimi; oğlumun çocukluğunu düşünerek, çocukken benimle olduklarını düşünerek, beni sarıldığı düşünerek, kucağımda olduğunu düşünerek yapıyorum. Onun bütün hatırasını bu resimlerin içinde barındırıyorum. Bu bana ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor. Yaptıklarımın içinde oğlumu hissediyordum ki; oğlum hala benimle olduğunu anlıyorum. Oğlum resimlere ilham oluyor gibi geliyor bana. Oğlumun acısını bu resimlerle dindirmeye çalışıyorum” diye duygulandı.

Resimlere herkes hayran kalıyor
Halime Gezek, yaptığı resimlerle çevredeki vatandaşlarından devlet yetkilisine kadar herkesi hayran bırakıyor. Gezek; Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, boyadıklarını gördükten sonra kendisini Halk Eğitim Merkezine kayıt ettirerek resim konusunda daha verimli dersler almasını sağladığı belirtti. Gezek, bu konuda, “Resimle ilgili benim daha önce böyle her hangi bir ustam olmadı. Allah razı olsun, Kaymakam hanımımız bana yardım etti. Yanıma geldi. Resimlerimi gördü. Ondan sonra Halk Eğitim Merkezine kayıtımı yaptırdı. Artık haftada bir gün oraya gidip oradaki hocalar sayısında kendimi geliştiriyorum. Kendimi daha geliştirdikten sonra “anaoğul” teması üzerinden daha güzel resimler çizeceğimi inanıyorum” diye konuştu.
Resimleri gören vatandaş Ayşe Hacer Manaz, “Halime ablanın yaptığı resimleri beni çok dökündü. Resimler, bir oğluna olan ana sevdasını nasıl sanata çevireceğinin örneği oldu. Her resim ayrı bir hikâye anlatıyor. Benim gibi çevredeki diğer herkes onun resimlerini çok beğeniyor. Umarım resimlerle ilgili istediği amacına ulaşır” diye anlattı.

Kazandıklarını yine çocuklara dağıtacak
Halime Gezek, “anaoğul” teması üzerinde yaptığı resimlerini sattıktan sonra kazandıklarını çocuklar için çalışan bir hayır kurumuna hibe etmeyi düşünüyor. Gezek bu konuda, “Oğlum çok genç yaşta yani 19 yaşında vefat etti. Hastayken elimden bir şeyler gelmedi. Bir şeyler yapamadım. O yüzden bu resimler benim içimi rahatlatacak bir şey olsun isterim. İstiyorum ki; bir çocuğa yardımım dökünsün. Oğlum adına sadakat olsun. Eksikliklerden dolayı oğlum gibi başka çocuklar böyle genç yaşta hayatlarına son vermesin. Yaptığı resimlerini satabildikten sonra LÖSEV veya çocuklar için çalışan bir hayır kurumlarına hibe edeceğim. Ancak henüz bir satış olmadı. Sergi olacak. O da gelen hastalık araya girdiği için olmadı. Ama umutluyum” şeklinde konuştu.

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