İş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, daha önce mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 166 bin 250 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinde yine kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın yapılan iş yerindeki 38 kişi, kurulan masalarda kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 38 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için ise 1225'şer lira olmak üzere toplam 166 bin 250 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi M.D. ise `kumar oynanması için yer, imkan sağlamak ve mühür bozma' suçlamasıyla gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2020-12-25 11:37:35



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