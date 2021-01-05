Para bulmak isteyen define avcıları 26 bin TL'lik ceza yedi Kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

Eskişehir’de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kaçak kazıyı ve bölgeye kurulan makaralı düzeneği ise havadan drone ile tespit etti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Yukarıılıca mahallesine bağlı Domuztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 3 Ocak günü bölgede kaçak kazı yapıldığına dair istihbarat alan

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon yapt. Belirtilen mevkide drone kullanılarak yapılan arazi araştırmasında orman arazisi içerisinde tahta makara düzeneği kullanılarak 14 metre derinliğinde çukur kazılmak suretiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Olay yerine baskında düzenleyen ekipler, H.Ç., E.O., V.E., H.G., H.Ç., A.Ö., Y.E. ve E.A. isimli 8 şüpheli şahsı kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bakır uçlu yer tespit cihazı, 1 adet gaz maskesi, 1 adet jeneratör ve elektrik kablosu, 1 adet delici matkap, 1 adet iki metre murç demiri ve kazı işleminde kullanılan kürek, kazma gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında önce sokağa çıkma kısıtlamasının ihlalinden dolayı kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 25 bin 200 TL, ruhsatsız av tüfeği bulunduran ve taşıyan 1 şüpheliye 866 TL ve üzerinde kimlikleri bulunmayan 3 şüpheli şahsa ise 612 TL idari para cezası kesildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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