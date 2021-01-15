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Porsuk Çayı'ndaki balık ölümleri endişe yarattı

DHA

Porsuk Çayı'ndaki balık ölümleri endişe yarattı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Beylikova ilçesi Uzunburun Mahallesi´nden geçen Porsuk Çayı'nda son 10 günde görülen balık ölümleri endişe yarattı. Uzunburun Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´nün numune alarak yaptığı inceleme sonunda, balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının düşmesi sonucu meydana geldiğini bildirdiğini belirterek, "Burada detaylı bir inceleme yapılsın istiyoruz. Neden senede birkaç kere oluyor bunlar? Biz bir anlam veremedik. Araştırılsın ve halkımız bilgilendirilsin" dedi.
Beylikova ilçesine bağlı 165 nüfuslu Uzunburun Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda son 10 gündür görülen balık ölümleri endişe yarattı. Mahalle girişinde bulunan köprü ayaklarında toplanan ölü balıkları görenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne bildirdi. Sudan ve ölen balıklardan numune alan ekiplerin yaptığı incelemede ölümlerin suda azalan oksijen nedeniyle yaşandığı tespit edildi.
Uzunburun Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, balık ölümlerinin mahallede korkuya neden olduğunu ve detaylı inceleme yapılmasını istediklerini söyledi. Mahallede bakılan hayvanların Porsuk çayından su içtiğini, tarım alanlarının da buradan sulandığını ifade eden Bor, "Burası Kütahya ve Eskişehir'den geçen Porsuk çayı. Buradan 10 gündür ölü balık akıyor. Büyük ölü balıklar aktı gitti. Yarısını kedi, köpek topladı. Birazını millet kendi kedisine köpeğine götürdü, birazını çocuklar topladı yedi. Bu her sene bir iki sefer oluyor. Yetkililer aradılar, dediler ki `Oksijen seviyesi yüzde 1'e düşmüş. Yaz günleri bu Porsuk çayı üçte bir seviyesinde akıyor. O zaman oksijen seviyesi düşmüyor mu? Cuma günü buradan numune aldıklarını söylediler, oksijen seviyesinin az olduğunu bildirdiler. Ölümlerin bundan kaynaklandığı söylendi" dedi.
`ÖLÜ BALIKLARI TOPLAYIP YİYENLER VAR´
Porsuk Çayı´nın Uzunburun Mahallesi´nden çeken bölümünde şu ana kadar sazan balığının yanı sıra aynalı sazan, İsrail sazanı, kefal balıkların öldüğünü gördüklerini anlatan Bor, "Bu otlara takılan küçük balıklar İsrail sazanı. Buradan 4-5 gün büyük balık ölüleri aktı. Yaklaşık 4-5 kilo büyüklükleri vardı. Balık ölüleri çayın her tarafında vardı ama 10 günde kalmadı tabii. Yabani kuşlar, kargalar, saksağanlar topladı. Kedi, köpek de var tabii. Keskin bir koku oluyor. Kimisi yiyor. Çocuklar buralarda koyun otlatıyor. Toplayıp yediler diye duyumlar geldi bize. Temizleyip buzdolabına koyuyorlarmış. Biz sıkıntıdayız. Yarın öbür gün çoluk çocuğa veya halkımızdan birine bir şey olacak. Bunun etraflıca araştırılmasını istiyoruz. Biz burada yaşamaya mecburuz, Porsuk çayı ile yaşayacağız. Geçim kaynağımız zaten porsuk çayından. Buradan hayvanlarımız su içiyor. Yarın öbür gün bu da bizim için kayıp olacak bir sıkıntı olursa. Bu çay olmazsa, köyde kalıp çiftçilik yapan 40 yaş üzerindeki insanlar da buradan gidecek. Burada detaylı bir inceleme yapılsın istiyoruz. Neden senede birkaç kere oluyor bunlar? Biz bir anlam veremedik. Bir araştırılsın ve halkımız bilgilendirilsin" şeklinde konuştu.
`BURADA NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ´
Mahalle sakinlerinden Nuri Alkan da balıkların telef olmasına hem üzüldüklerini hem de endişe duyduklarını söyledi. Sudaki ölen balıkları fotoğrafladığını anlatan Alkan, "Bu olan olaya tabii ki üzüldük. Ben resimlerini çektim, yetkili bir çok yerle paylaştık. Yazın su seviyesi üçte birine düşüyor ama balıkları canlı görüyoruz suda. Şu anki su seviyesi yüksek şimdi. Her yıl bir iki sefer oluyor bu. Komşular buraya gelip olta ile balık tutuyor, biz de tutuyoruz. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Komşularımızın koyunu, keçisi, ineği Porsuk çayından su içiyor. Çiftçilik yapıyoruz, buradan tarlamızı suluyoruz. Yetiştirdiğimizi hayvanlarımıza yediriyoruz ama burada ne olduğunu da bilmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Beylikova Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-01-15 12:18:17

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