İnönü ormanlarından bal damlayacak

Son 18 yılda 15 bin dekar alana, yaklaşık 2 milyon fidan dikilen Eskişehir'in İnönü ilçesine şimdi de ‘Bal Ormanı’ kuruldu.

İnönü ilçesine bağlı ormanlık alanında, toprak işlemesi önceden yapılan 421 dekar alana geçtiğimiz sonbahar 11 bin fidan dikildi. Dikilen fidanlar arasında bal verimi yüksek olan ve arıların uzun konaklamalarını sağlayan iğde, söğüt, akasya, badem, ıhlamur, sofora, züfa otu, güvey kandili, züfa otu yer alırken adaçayı, kekik ve lavanta türleri ile bal ormanı oluşturuldu. Ayrıca bölgede arıcılar için kovan koyma yeri, arı sağım evi ve kameriye yapıldı.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğünce 3 yıl bakımı yapılacak olan bal ormanın daha sonra arıcıların kullanımına açılacağı bildirildi.

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