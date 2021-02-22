Eskişehir’e bahar geldi

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Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte fotoğraf karelerine baharı anımsatan manzaralar yansıdı.

Eskişehir’de güneşin kendini yavaş yavaş göstermesiyle vatandaşlar eşsiz manzaraların ortaya çıktığı Porsuk Çayı çevresinde gezmeye çıktı. Bir nebze olsun pandemiden uzak kalmak adına sakin yerleri tercih eden bazı arkadaş grupları çay kenarına iskemle atarken kimileri ise iskeleden manzaranın tadını çıkarmayı tercih etti.

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte soğuk kış aylarını atlatan Eskişehir’de vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı.

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