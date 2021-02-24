Göz tansiyonu, körlük nedenlerinde 2'nci sırada Op. Dr. Hatice Onur: "Glokom belirti vermediği için büyük oranda rutin kontrollerde tespit edilebiliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göz tansiyonu, körlük nedenlerinde 2'nci sırada Op. Dr. Hatice Onur: "Glokom belirti vermediği için büyük oranda rutin kontrollerde tespit edilebiliyor"

İHA

Göz tansiyonu, körlük nedenlerinde 2'nci sırada Op. Dr. Hatice Onur: "Glokom belirti vermediği için büyük oranda rutin kontrollerde tespit edilebiliyor"

Glokom (Göz tansiyonu) tedavisinde erken tanının çok önemli olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur, “Glokom belirti vermediği için büyük oranda rutin kontrollerde tespit edilebiliyor, bu nedenle bir göz sorunumuz olmasa dahi yılda 1 kere göz doktoruna görünmeyi ihmal etmemeliyiz” diye konuştu.
Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur, glokom hakkında bilgi verdi. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokomu tanımlayan Onur, "Gözün basıncının artmasıyla ilintili olarak, uzun vadede arka tarafta yer alan ve çok hassas olan göz sinirinin harabiyeti ile sonuçlanan bir hastalıktır. Gözün basıncı normalde 920 arasındadır, Glokom; bunun uzun süre yüksek olması sonucunda oluşan göz hasarıdır” şeklinde konuştu.
Glokom'un çok sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur, hastalığın çoğunlukla rutin kontrollerdeki göz tansiyonu ölçümlerinde ortaya çıktığını belirtti. Körlük nedenleri arasında ikinci sırada Glokom’un toplumda görülme oranının yüzde 3 olduğunu aktaran Op. Dr. Onur, “Glokom dünyada da körlük nedenleri arasında 2'nci sıradadır, belirti vermeyen ve sinsi ilerleyen bir hastalıktır" dedi.

"Rutin kontrolde göz tansiyonu ölçümünde çıkıyor"
Glokom tanısının genellikle rutin muayenelerde göz tansiyonu ölçümünde tespit edildiğini belirten Dr. Onur, böylece hastalığın daha belirti vermeden erken evrede tespit edebildiğini söyledi. Aile yatkınlığı olan, 40 yaşın üstündeki kişilerde Glokom görülme oranı daha yüksek olduğunu dile getiren Op. Dr. Onur, çok nadir de olsa çocuklarda da glokomun görülebildiğini aktardı. Op. Dr. Onur, “Yenidoğan bebeklerin rutin göz muayenelerinde bu tür sorunlar belirlenebilir, doğumsal glokomda gözün renkli kısmı daha büyük, göz ışığa daha duyarlı oluyor ve çok rahat tanı konuyor” dedi.

"Tedavi edilmezse körlüğe yol açıyor"
Glokom hastalığında gecikmiş vakalarda büyük sorunlar yaşanabildiğine dikkat çeken Göz Doktoru Op. Dr. Onur, şunları kaydetti:
“Her göz tansiyonu yüksekliği Glokom olmayacağı gibi bazı düşük tansiyonlarda da tetkikler sonucunda Glokom tespit edilebilir, buna ise düşük tansiyonlu glokom deriz. Migren hastalarında düşük ve yüksek tansiyon hastalarında, dolaşımsal hastalıklarda, şeker hastalarında Glokom görülme oranı artar. Bazı ilaçlar özellikle kortizon ilaçlarının uzun süre ağızdan alınanları, göz tansiyonuna ve katarak da neden olabiliyor. Hastalara verdiğimiz bazı göz damlaları da yine uzun vadede göz tansiyonuna neden oluyor, bu damlalar doktorun belirttiği süreden uzun kullanılmamalı, gelişi güzel kontrolsüz kullanılan bu damlalar ciddi sorunlara neden olabiliyor. Ailesinde Glokom olan ve 40 yaşın üstündeki kişiler mutlaka yılda 1 kez göz doktoruna gitmeli ve göz tansiyonu ölçülmeli. Glokom, tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor ve en kötü tarafı ise bunun geri dönüşü yok.”

"Doktorun tedavisine uymak önemli"
Tedaviye uymanın glokom tedavisinde en temel nokta olduğunu belirten Op. Dr. Onur, hastanın ilaçlarını doktorunun belirttiği şekilde ve düzenli uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Tedavi yöntemleri hakkında da bilgilendiren Op. Dr. Hatice Onur, “Artık elimizde çok çeşitli ve etkili alternatif damlalar var, bazen 30 olan bir tansiyonu tek bir damla ile düşürebiliyoruz. Bu olmazsa lazer tedavileri devreye giriyor, bunlarla da tansiyonu belli seviyelere indirebiliyoruz. Tabi düzenli kontrollere devam edilmeli, bazen ilacın yan etkileri olabiliyor, kızarıklık batma gibi, lazerle de sonuç alınmazsa cerrahi yöntemler devreye giriyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtardan minik yürekler üşümesin çağrısı
YEREL HABERLER Muhtardan minik yürekler üşümesin çağrısı
ESÇEVDER’den Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER ESÇEVDER’den Başkan Küpeli’ye ziyaret
Merkez Gündüzler Barajı ekonomiye yıllık 13 milyon TL kazandıracak Eskişehir Merkez Gündüzler Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Merkez Gündüzler Barajı ekonomiye yıllık 13 milyon TL ...
Eskişehir’de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 7 bin 980 oldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire ...
Fizyomer ile Türk-İş Sendikalar Konfederasyonu arasında indirim anlaşması
YEREL HABERLER Fizyomer ile Türk-İş Sendikalar Konfederasyonu ...
Ambulans sireni bu kez Elif'in mutluluğu için çaldı Hayali gerçek olan Elif Kaymak: "Onları görünce tüm ağrılarım geçti"
YEREL HABERLER Ambulans sireni bu kez Elif'in mutluluğu için ...
Kadınlar, yurtta kalan çocuklar için yüzlerce yelek ve patik ördü
YEREL HABERLER Kadınlar, yurtta kalan çocuklar için yüzlerce yelek ...
Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren müdür yardımcısı aranıyor
YEREL HABERLER Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren müdür ...
Eskişehirspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı
İcra Müdürü Yardımcısı'na 3.8 milyonluk 'zimmet' soruşturması
YEREL HABERLER İcra Müdürü Yardımcısı'na 3.8 milyonluk 'zimmet' ...
Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ...
Vatandaşın kuyruk çilesi bitmiyor BİLEM’de bilindik görüntü Yıllardır bitmeyen kuyruk
YEREL HABERLER Vatandaşın kuyruk çilesi bitmiyor BİLEM’de bilindik ...
Kadın eli ile üretilen doğal ürünler yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kadın eli ile üretilen doğal ürünler yoğun ilgi ...
Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılanmasına ...
Uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklandı
Kaçak tütün operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak tütün operasyonunda 3 gözaltı
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Beylikova’ya yatırım
YEREL HABERLER Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Beylikova’ya ...
Matbaacıların gözü de 1 Mart'ta
YEREL HABERLER Matbaacıların gözü de 1 Mart'ta
Tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 236 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 236 kişi ...
Başkan Ataç’tan Özen’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Özen’e hayırlı olsun ziyareti
Eskişehir´de kumar oynayan 236 kişiye 450 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynayan 236 kişiye 450 bin lira ...
Eskişehir’de vaka sayısı artıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de vaka sayısı artıyor
Porsuk’taki balık ölümlerin sebebi tarımsal ilaçlama olabilir ESCEVDER Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Porsuk’taki balık ölümlerin sebebi tarımsal ilaçlama ...
“Yeşil hastane uygulamalarına ağırlık verilmeli”
YEREL HABERLER “Yeşil hastane uygulamalarına ağırlık verilmeli”