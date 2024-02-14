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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla birlikte Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:27
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla birlikte Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

        Cumhur İttifakı paydaşlarıyla Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret eden Hatipoğlu, daha sonra ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu.

        Muhtarlardan, mahalleler hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Sivrihisarımız Hamid Başkanın yönetiminde Türkiye'nin sayılı ilçelerinden biri oldu ama maalesef Eskişehir'in büyük bölümünde buradaki güzellikleri, buradaki hizmeti göremiyoruz. Talip olduğumuz göreve geldiğimizde AK Parti belediyeciliğine gönül vermiş tüm başkanlarımla Eskişehir'i refaha ulaştıracağız. Biliyorsunuz, kentimizde 1-2 mahalle dışında kalan yerler hizmete hasret durumda. Bu hizmetsizlik köy ve ilçelerimizde daha net bir gözle görülüyor. Köy yolları harap halde ve bununla beraber ilçelerin ulaşımı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıyor. İnşallah bu durumu düzelteceğiz. Ardından çiftçilere ve hayvancılara büyük destekler vereceğiz. Suya yüzde 40 indirim yapacağımızı söylemiştik, bu indirim ile hem çiftçimizin hem de hayvancımızın yüzünü güldüreceğiz. Bu su fiyatlarıyla hayvancılık yapmak mümkün değil. Hem köylerde hem ilçelerde hem de Eskişehir’de ulaşım, trafik, su, imar ve çevre düzenlemesi gibi sorunlar kalmayacak. Bu zamana kadar yapamadılar ama gereken tüm hizmetleri biz yapacağız."

        - Sivrihisar'a Sıcak Hava Balonu Projesi

        Hatipoğlu, AK Parti Sivrihisar Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

        Dualarla açılışı yapılan seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, Sivrihisar'da sıcak hava balonu turizmi projesinden bahsetti.

        Eskişehir'de 25 yıldır bir yönetimin olduğunu ancak herhangi bir belediyecilik örneğinin görülmediğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları bildirdi:

        "Bu sebeple 'Eskişehir'de bir yenilik, Eskişehir'e AK Parti belediyeciliği lazım' diyerek, bir yola çıktık. Bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolun sonunda hep birlikte kazanacağımıza canı gönülden inanıyorum. İş kazanmakla bitmeyecek. İşimiz 31 Mart'tan sonra başlayacak. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren canla başla, 'gece gündüz' demeden çalışıp, Eskişehir'i hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Ayrıca, Sivrihisar'da yeni yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Turizm konusunda Sivrihisar'ı daha ileri götürmek için sıcak hava balonu projesi üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu projemiz Sivrihisar'a çok yakışacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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