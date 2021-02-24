Yanında satırlarla dolaşan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı Elindeki poşette 11 adet kesici alet çıktı

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Eskişehir’de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elindeki poşetten 11 adet kesici alet çıktı. Ele geçirilen kesici aletler içerisinde satırlarında bulunması akıllara durgunluk verdi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri Eskibağlar mahallesinde durumundan şüphelenerek E.C.G., isimli şahsı durdurdu. Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın yapılan üst aramasında ve elinde bulunan poşette 11 adet kesici alet ele geçirildi. Şahsa ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar’ kanununa muhalefetten adli işlem yapıldı ayrıca sokağa çıkma yasağına uymamaktan idari para cezası uygulandı.

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