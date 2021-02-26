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Eskişehirli yüzücü Sudem’den yeni başarılar 16 yaşındaki yüzücüden 25’inci rekor

İHA

Eskişehirli yüzücü Sudem’den yeni başarılar 16 yaşındaki yüzücüden 25’inci rekor

– Eskişehirli yüzücü Edirne’deki müsabakada 100 metrede Türkiye rekoru kırarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
Eskişehir doğumlu 16 yaşındaki Sudem Denizli, 11 yıldır yüzme sporuyla ilgileniyor. Kısa sporculuk kariyerine 24 rekor sığdıran Denizli, geçtiğimiz günlerde Edirne’de düzenlenen müsabakada 100 metre sırtüstü yarışında kendi yaş kategorisinde 1:02.13’lük derecesiyle birinci olurken yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Böylece toplamda 11 yıllık sporculuk yaşamında kırdığı rekor sayısı 25’e yükseldi.
Başarılı sporcu konuyla ilgili konuşurken, öne çıkmasında en büyük payın 11 yıllık çalıştırıcısı Aybars Sawiş’in olduğunu ifade etti. Denizli, "2005 yılında Eskişehir’de doğdum, 11 yıldır Yüzme sporu ile ilgileniyorum yüzmeye başladığından bugüne kadar antrenmanlarıma Aybars Sawiş ile devam ediyorum. Edirne’de düzenlenen yarışta sırtüstü 100 ve 200 metreyi 1:02.13’lük süreyle tamamlayıp, 25. Türkiye rekorunu elde ettim. Kariyerimde en büyük başarım EYOF (Avrupa Gençlik Olimpiyatları) 200 metre Sırtüstü üçüncülüğüm var. Şu anki hedefim ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına A barajı kotası almak. İlimizdeki tüm havuzların kapalı olmasından dolayı antrenmanlarıma Bursa'da ve Erzurum’da kamp yaparak devam ediyorum. Eskişehir’de altı yıldır inşaatı devam eden Olimpik yüzme havuzunun bitmesini dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Aybars Sawiş: "Sudem’in fiziği kadar azmi de diğer sporcuların önünde"
Sudem Denizli’nin son başarısı ve diğer rekorlarıyla alakalı konuşan 11 yıllık antrenörü Aybars Sawiş, bu başarıların tesadüf olmadığını ve Allah vergisi fiziğinin yanında üst düzey azminin rekorları beraberinde getirdiğini ifade etti. Sawiş, "Sudem ile tanıştığımızda 5 yaşındaydı ve 11 yıldır beraber müsabakalara yarışmalara katılıyoruz. Şu anda en büyük hedefimiz, ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na kota almak. Sudem, 89 yaşından sonra boy avantajı olarak diğer arkadaşlarından çok fazla öne çıktı. Şu anda 1.78 boyuyla Türkiye standartlarının üzerinde bir sporcu. Ben inanıyorum azim olarak da diğer yarışmacıların çok önünde. Ona güveniyor ve kıracağımız çok rekor olacağına inanıyorum" dedi.

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