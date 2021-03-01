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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayideki güçlü seyir büyümenin lokomotifi oldu

İHA

Sanayideki güçlü seyir büyümenin lokomotifi oldu

Ekonomik büyümeye ilişkin rakamları değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “2020 yılı ekonomik büyümesini sanayi sektörümüz omuzladı. Türkiye 2020’de büyüme açısından birçok ülkeden daha iyi bir performans sergiledi. 2020 yılını büyüyerek tamamlayan az sayıda ülkeden biriyiz. Verilere göre OECD ülkeleri arasında ilk, G20 ülkeleri arasında ikinci sıradayız. Türk sanayisi üretmeye ve ülkemize iş ve aş sağlamaya var gücüyle devam ediyor” dedi.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5,9 büyürken, 2020 yılının tamamını yüzde 1,8 büyüme ile tamamlamış oldu. Büyüme rakamları konusunda açıklamada bulunan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Pandemi nedeniyle her açıdan çok zor bir yıl olan 2020 yılını Türkiye ekonomisi, sanayi sektörünün büyük gücü ve katkısıyla pozitif rakamlarla tamamladı. Her ne kadar ihracat yönünden istenen ölçüde bir gelişme sağlanamamış olsa da yeni yatırımlardaki artış oranı sevindirici bir seviyede gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Eskişehir OSB’deki yeni yatırımlar bakımından da çok pozitif bir dönem yaşamıştık. Bunu TÜİK rakamları da teyit etti. 2020 yılı genelinde yatırımlardaki büyüme yüzde 6,5’e çıktı. Bu gelecek yıllar için büyük bir yatırım ve üretim artışına işaret ediyor. Üretim yöntemiyle GSYH verilerine göre sanayideki güçlü seyir büyümenin lokomotifi oldu. Sanayi sektörünün 2020’nin son çeyreğinde yüzde 10,30 büyüyerek Türkiye ekonomisine 1.98 puanlık katkı verdiğini görüyoruz. Yüzde 5,9’luk büyümenin neredeyse 2 puanı sanayi üretiminden geldi. İmalat sanayindeki büyüme ise yüzde 10,5 olarak belirlendi. Sanayideki pozitif seyir öncü verilere göre 2021 yılının ilk çeyreğinde bu şekilde sürmeye devam edecek görünüyor. 2020 yılının tamamında ise sanayi üretimindeki büyüme yüzde 2,03 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı sanayicimize büyük fırsatlar sunuyor”
EOSB Başkanı Nadir Küpeli açıklamasında hafta sonu Resmî Gazetede açıklanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretim kabiliyetini artırmak amacıyla başlattığı ve yıllık 30 milyar doların Türkiye’de kalmasını hedeflendiği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına ilişkin olarak ise şunları söyledi:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından açıklanan yeni listelerle 1219 ürünün daha öncelikli yatırım listesine alınmış olması, sanayimiz ve ülkemiz açısından çok büyük önem taşıyor. Daha önce makine sektörü için çağırıya çıkılan programda; kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereç imalatı, bilgisayarelektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ve diğer sektörler olmak üzere 8 ayrı liste yayınlandı. “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında çıkılacak çağrılardan onaylanan yatırımlardan 50 milyon lira ve üzerindekiler Proje Bazlı Devlet Desteklerinden yararlanacak olup, yatırımcılara çok ciddi teşvikler sağlanmaktadır. Eskişehir’in ihracatında yüksek teknoloji ürün ihracatı halen yüzde 15’ler düzeyinde seyrederken bu oran Türkiye ihracatında sadece yüzde 3,5 düzeyinde. 2030 yılına kadar Eskişehir’in ihracatı içindeki yüksek teknolojili ürün ihracat oranını yüzde 20’ye çıkarmak kararlılığındayız. Bu program yüksek teknoloji yatırımlarına çok büyük destekler ve teşvikler sağlıyor. Sanayicilerimizi bu desteklerden yararlanmaya çağırıyorum. Eskişehir OSB olarak bu alanlarda yatırım yapacak tüm yerli ve yabancı yatırımcılara arsa tahsisi konusunda her türlü kolaylığı ve yardımı sağlayacağız. Yeter ki bu yüksek teknoloji ürün gruplarında yeni yatırımlar için harekete geçsinler. Biz her zaman yanlarındayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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