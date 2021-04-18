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Çağfen Eğitim Kurumları Temsilcisi Zengin: "Okulların açılmasını iyi değerlendiremedik"

İHA

Çağfen Eğitim Kurumları Temsilcisi Zengin: "Okulların açılmasını iyi değerlendiremedik"

Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, pandemi döneminde eğitimcilerin okulların açılmasını iyi değerlendiremediğini vurgulayarak, “Eğitimciler yeteri kadar tedbir almadı. Gerekli önlemler alınsaydı bu duruma gelmezdik” dedi.
Korona virüs salgını sürecinde Türkiye genelinde vaka artış hızının azalması sebebiyle farklı illerde valilikler yüz yüze eğitimi başlatma kararı almıştı. Kontrollü normalleşme sürecinde ise illerdeki vaka sayılarına göre kısıtlamalar hafifletilmişti. Covid19 vakalarında yeniden hızlı bir artış yaşanırken, Ramazan ayına yönelik yeni tedbirler kapsamında ülke genelindeki okullarda 8’inci ve 12’nci sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verilmişti. Özellikle Eskişehir’de okullardaki öğrencilerin birbiriyle temas halinde olması vakaların artmasında etkili oldu. Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip olan kentte günlük pozitif vaka sayısı 550’nin üzerine çıktı.

“Veliler nezle diye düşünüp yine de okula gönderdi”
Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, okulların açılmasının ardından süreci iyi kontrol edemediklerini ve bu nedenle tekrar kapanmak zorunda kaldıklarını aktardı. Eğitimcilerin ve yetkililerin yanı sıra velilerin süreci yönetmede sınıfta kaldığını dile getiren Zengin, “Devletin vermiş olduğu bu süreci iyi değerlendiremedik. Aslında çok ciddi baskılarla okullar açıldı. Velilerin ve çalışanların yoğun bir şekilde öğrencileri okula gönderme isteği üzerine devlet bununla ilgili bir karar verdi. Fakat okulların açılmasını iyi değerlendiremedik. Şehrin karar vericileri, zamanında kontrolü sağlayamadılar ve müdahale edemediler. Eğitimciler yeteri kadar tedbir almadı veya girişte çok fazla denetleme yapılmadı. Veliler belki çocuklarında ateş veya burun akması gördü ama nezle diye düşünüp yine okula gönderdi. O yüzden bu sorumluluk hepimizin sorumluluğu. Okulların açılma sürecini toplum olarak hepimiz iyi değerlendiremedik. Sonuç olarak da şu anda kapandık. Bundan sonraki süreçte alınan kararların ardından 1 ay kapalıyız. Bu ayı gerçekten iyi değerlendirip kararlara uyup, bayramdan sonra okulların tekrardan açılmasını sağlamalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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