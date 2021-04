Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)TTF 1´nci ligi 31´nci haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor´u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

SÖĞÜT: HÜCUMDA ETKİSİZ KALDIK

Ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor´un Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Söğüt, "Maçın ilk yarısında istediğimizi gibi oynayamadık. Hücumda çok etkisiz kaldık ve üretemedik. Topu ön tarafta tutamadık. Ancak buna rağmen takım savunmasını iyi yaptık. Rakip takıma hemen hemen pozisyon vermedik. Sadece penaltı ve duran frikikten attıkları golle 2-0 mağlup durumuna düştük. İkinci yarıya iki değişiklikle başladık. Bunlarda oyun anlamında sonuç verdi. Daha etkili olduk, girdiğimiz 4-5 pozisyon vardı ama golle sonuçlandıramadık. İkinci yarıda biraz daha coşkulu ve tempolu oynadık. Ancak sonuçta kaybettik ve kaybettiğimiz içinde üzgünüz. Önümüzde kalan 3 maça bakacağız ve en iyi şekilde bu 3 maçı geçirmek istiyoruz" dedi.

ŞİMŞEK: İYİ OYNADIK

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise ligde kalmayı garantilemek için bu maçı kazanmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İyi başlayıp, iyi de oynadık. İlk yarı 2-0´lık skoru bulduk. İkinci yarıya biraz konsantrasyon olarak iyi başlayamadık, pozisyonlar verdik. Ama neticesinde kazanmasını bildik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük tebriklerden bir tanesi de benim her halimi çeken değerli yardımcı antrenörlerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Balıkesir halkına teşekkür ediyorum. Bize geldiğimiz günden bu yana inanılmaz derecede sahip çıktılar, ilgi gösterdiler. İnşallah akşamki maçtan sonra matematiksel olarak ligde kaldığımızı garanti ederiz. Ondan sonraki kalan 3 maçımızı da kazasız, belasız oynamaya çalışacağız" DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-04-18 16:14:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.