Çocuklar sokağa çıkıp ışık kirliliğini ölçtü Okul çevresinde ışık kirliliği normal seviyenin üstüne çıktı Hazırlanan rapor, durumun çözülmesi için Eskişehir'deki yerel yönetimlere iletilecek

Eskişehir Gülay Kanatlı Ortaokulu ve Murat Atılgan Ortaokulu öğrencileri, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim. Üyesi Metin Altan ile birlikte okullarının ve yakın çevrelerinin ışık kirliliğini ölçtü. Yapılan ölçmede bölgede ışık kirliliğin tehlike sınırının çok daha üstünde olduğunu öne çıktı.

Eskişehir Gülay Kanatlı Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Dr. Funda Çıray Özkara ile Portekiz'den Agrupamento de Escolas Gaia Nascente Okulu kimya öğretmeni Lucinda Cardoso'nun kuruculuğunu yaptığı, 9 farklı ülkeden 23 okulun yer aldığı Light Me The Way adlı uluslararası eTwinning projesi kapsamında ışık ile ilgili dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalardan biri de Saha, Labortuvar Analiz ve Modelleme Çalışması oldu.

Light Me The Way projesi kapsamında görevli öğrenciler, Dr. Öğretim. Üyesi Metin Altan'ın rehberliğinde çalışmanın saha analizi ve modelleme çalışmasının sunumu gerçekleştirdi. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan'ın da katıldığı programdan önce öğrenciler, Eskişehir merkezde yer alan Gülay Kanatlı Ortaokulu ve Murat Atılgan Ortaokulu çevresindeki ışıkların kirliliğini ölçtü.



Bulunan ışık kirliliği çocuklar için zararlı

Light Me The Way projesi kapsamında yapılan ışık kirliliği ölçümün sonuçlarında, okul çevresinde ışık kirliliğinin normal seviyeden çok daha üstünde olduğu görüldü.

Proje raporunda şu hususlar belirtildi;

“Uluslararası ışık kirliliği sınır değerlerine göre ölçüm sonucu 18 değerinden küçük olursa kirlilik maksimum. Önceki yıllarda yapılan ölçüm değerlerine göre Gülay Kanatlı Ortaokulu alanı 18,6 ve Murat Atılgan Ortaokulu alanında 19,8 derecede bir kirlik bulunmuştu. Bu proje kapsamında önceki verilerin alanından daha yüksek çözünürlüklü yeni ölçümler alındı. Sound ölçüm değerlerini haritalandı ve bu ölçüm değerleri 12 ile 17,13 arasında bulundu. Dolaysıyla sound olarak çalışma alanında giderek artan bir ışık kirliliği belirlendi. Bu kirlilik maksimum kirlilik değerinin çok üstündedir. Çalışma alanında bulunan okulların arazisi, konumsal modelleme teknikleri ile sayısallaştırıldı. Öğrencilerin hareket alanlarındaki ışık kirliliği, hassas bir şekilde, her alt kirlilik alanları metrekare olarak haritalandı.”



Sonuçlar yetkililere iletilecek

Söz konusu projeye katılan öğrenciler, yaptığı sunumun ardından bir rapor hazırlandı. Söz konusu rapor, durumun çözülmesi için Eskişehir'deki yerel yönetimlere iletilecek.

