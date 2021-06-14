Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (3)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir´de Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş´ın engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapağı çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.T.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-06-14 17:52:54



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