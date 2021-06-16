Kedilerin sabah güneşi keyfi

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de arabaların üstünde güneşlenen kediler gülümsetti.

Şehirde gündüzleri hava sıcaklığının öğleden sonraya kıyasla daha iyi olmasını fırsat bilen kediler yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerini mesken tuttu. Günlerinin büyük çoğunluğunu uyuyarak geçiren sevimli kediler sabah güneşinin ısıttığı araçların üzerinde miskin miskin uyurken görüldü. Hayvansever mahalle sakinlerinin düzenli olarak kapılarının önüne ve civardaki boş arazilere mama ile su koyarak beslediği sevimli dostların güneşlenmesi görenlerin içini ısıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.