Olta balıkçıları ‘iç sularda avlanma yasağı' kararının düzeltilmesini istiyor Balıkçılar gelen yasakla yeni sezonu açamadı

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Yasin Başaran, av sezonunun açılmasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı tarafından getirilen ‘iç sularda avlanma yasağı' kararının düzeltilmesini istedi.

Balıkların üreme dönemi olması münasebetiyle neslinin korunması maksadıyla 15 Mart tarihinde başlayan ve üç ay boyunca devam eden su ürünleri av yasağı 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona erdi. Buna rağmen Jandarma Genel Komutanlığının 81 il valilikleri ve il jandarma komutanlıklarına gönderdiği yazıda yaz aylarında suda boğulma olaylarına karşı bir dizi tedbir alınmasını istedi. Tedbirler arasında iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlerde balık avlanılması da yasaklandı.

Yasak, ülke genelinde olduğu gibi başta Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyeleri olmak üzere Eskişehir’deki olta balıkçılarının tepkisine neden oldu. Av yasağını kaldırılmasını istediklerini dile getiren ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, av sezonun açılmasını dört gözle beklediklerini fakat karşılaştıkları yasaktan üzüntü duyduklarını dile getirdi. Yasakla alakalı konuşan Başkan Yasin Başaran, “Normalde iç sularda av yasağı 16 Hazirandan itibaren sona eriyordu. Olta balıkçılığına gönül verenler için mutlu bir gündü bugündü. Ama biz normalin dışında bugün av sezonunu açamadık. Bunun nedeni ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yazılan bir ibare var. Bu yazıda iç sularda avlanmanın yasaklandığı yazıyordu. Bu ibare nedeniyle av sezonunu açamadık. Görüşmelerimiz neticesinde bu yazının yanlış olduğu ve tekzip yazısının yayınlanacağı aktarıldı. Biz bu yazının düzenlenmesini istiyoruz. Doğaya çıkmak, çok özlediğimiz hobimizi yapmak istiyoruz. Kararın bir an önce düzeltilip yasağın kalkmasını dört gözle bekliyoruz” diye konuşarak durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.