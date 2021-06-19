Yağmur Eskişehir’i terk etmiyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de günlerdir süren yağışın yarın da devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’in de bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Eskişehir’in orta ve batı, Bursa’nın doğu, Kütahya ve Bilecik’in il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgârın ise kuzey ve batı, zaman zaman da güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, bu esintinin yağış anında kuvvetleneceği tahminlerinde bulunuldu.

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