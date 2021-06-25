ESOGÜ, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odalarıyla protokol imzaladı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği EskişehirBilecik Veteriner Hekimler Odası arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasını öngören protokol imzalandı.

Protokol imza töreni Rektörlük Senato Salonu’nda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, EskişehirBilecik Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Hek. Mehmet Kızılinler ve diğer yöneticilerin de katılımlarıyla gerçekleşti.

İşbirliği protokolü ESOGÜ bünyesinde yer alan bölüm ve programlarda ders verme staj, veterinerlik donanım, cerrahi operasyon, kurs, çalıştay organizasyonu ve tek sağlık, antimikrobiyal direnç, atçılık, büyükbaş, küçükbaş, sokak hayvanları ve kanatlı başlıklarında geliştirilecek Avrupa Birliği, Ufuk Avrupa, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler projelerinde iki kurumun işbirliğini amaçlıyor.

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