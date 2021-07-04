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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesinin gurur günü

İHA

Anadolu Üniversitesinin gurur günü

Anadolu Üniversitesi, 20202021 Eğitim ve Öğretim yılında üstün başarı göstererek yüksek onur derecesi ile mezun olan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Senato Salonu’nda “Diploma Takdim Töreni” düzenlendi.
Dereceyle mezun olan öğrencilerin diploma takdim töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel ve Prof. Dr. Süleyman Sözen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Yıldırım, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür de öğrencilerini yalnız bırakmadı.
20202021 Akademik yılında not ortalamalarına göre Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Şule Şahin ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Yunus Emre Özcan okul birinciliğini paylaşırken, Engelliler Entegre Yüksekokulu Yapı Ressamlığı mezunu Serdar Örçen ikinci ve Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Gizem Kaya üçüncü olarak mezun oldu.

Rektör Erdal: “Sizler bayrağımızı bütün dünyada taşıyarak bizim gönül elçilerimiz olacaksınız”
Bugünün diğer günlerden farklı olarak onur ve sevinç günü olması nedeniyle öğrenciler ve veliler kadar heyecanlı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yaklaşık dört bin öğrencinin arasından dereceye giren öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.
Rektör Erdal sözlerine şöyle devam etti: “Böyle özel öğrencileri eğitimleri için bizlere emanet ettikleri ve eğitim hayatları boyunca onlara verdikleri destekler için öncelikle değerli velilerimizi de tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi olarak üniversiteye girdiğiniz andan itibaren hep yanınızda olduk. Geçen sene başlattığımız burslarla birlikte artık sizin gibi pırıl pırıl yıldız öğrencilerimizin sayısını da arttırmak istiyoruz. Aynı şekilde eğitici olarak şu anda görevimiz sona eriyor, diplomalarınızı birazdan vereceğiz ama sizlerle bağımız sona ermiyor. Çünkü artık sizler bizim bayrağımızı bütün dünyaya taşıyarak bizim gönül elçilerimiz olacaksınız. Bizler de her zaman sizin yanınızda olacağız. Biz sizi ailemiz olarak görüyoruz, ailemizin ferdi olarak şimdilik sadece mekan değişikliğiyle sizleri uğurlayacağız. Ama her zaman gönüllerimizde olacaksınız. Bu başarılarınızla biz yine gurur duymaya devam edeceğiz. Çünkü böyle bir yarışta ilk üçü göğüslemek bundan sonraki hayat yarışında, iş yarışında, sosyal yaşamınızda da bu başarınızın devam edeceğini gösteriyor. Yine kıymetli dekanlarımın nezdinde bütün hocalarımızı da buradan tebrik ediyorum. Böyle güzel öğrencilerimizin her zaman yanında oldular. Bu başarılı diploma ve eğitimin oluşmasında büyük katkılar sağladılar. Şu an temsili mezuniyetimiz ile bu gururumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü siz şu an burada dört bin mezunu temsil ediyorsunuz. Başarılarınız daim olsun, Allah yolunuzu açık etsin. Her birinizi canı gönülden tebrik ediyor sizlerle gurur duyuyorum.”

“Onlarla iftihar ediyoruz”
Derece ile mezun olan öğrencileri tebrik ederek onlar adına mutlu olduğunu ifade eden Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan ise şöyle konuştu: “Kendi fakültem adına da ayrı duygulara sahibim. Öğrencilerimizin Rus Dili ve Edebiyatı gibi zorlu bir bölümde, üniversitemiz bölümleri içerisinde dereceye girmeleri bizi çok mutlu etti. Hem fakültemizin öğretim üyeleri adına hem de üniversitemiz adına onlarla iftihar ediyoruz. Allah hepsinin yolunu açık etsin.”

“Yüz yüze karşılaşabileceğimiz, birbirimize sarılabileceğimiz başarılarda yeniden buluşuruz”
Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür ise törende şunları söyledi: “Pandemi süreci nedeniyle mezuniyet coşkumuz yarım kaldı. Umarım önümüzdeki zamanlarda sağlıklı, yüz yüze karşılaşabileceğimiz, birbirimize sarılabileceğimiz başarılarda yeniden buluşuruz.”

“Özellikle severek yapacağınız işlere yönelmenizi ve tutkuyla işlerinize odaklanmanızı tavsiye ediyorum”
Konuşmasına mezuniyet töreninde öğrencileriyle birlikte olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek başlayan İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Yıldırım, “Değerli öğrencilerimiz zorlu, meşakkatli dört yılın sonunda üniversitemizden derece ile sürecinizi tamamlayarak mezun oldunuz. Bundan sonraki iş hayatınızda sizlere kolaylıklar diliyorum. Bu iş hayatı sürecinde özellikle severek yapacağınız işlere yönelmenizi ve tutkuyla işlerinize odaklanmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Dereceye giren öğrenciler mutluluklarını paylaştılar
Anadolu Üniversitesi 20202021 Eğitim ve Öğretim yılının okul birincilerinden Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Şule Şahin, üniversiteye başladığı zaman okulu dereceyle bitirmeyi hayal ettiğini ve şu an hayallerini yaşadığını ifade etti. Şule Şahin konuşmasının devamında, “Böyle güzel bir şehirde, kampüste okuduğum için çok mutluyum. Pandemi süresince üniversitemiz derslerimizi hiç aksatmadan başarıyla yürüttü. Eğitimimizden hiç kopmadık” ifadelerini kullandı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan bir diğer üniversite birincisi Yunus Emre Özcan, mezuniyetine dair duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: “Bu başarıyı elde ettiğim ailemi, arkadaşlarımı ve hocalarımı gururlandırdığım için mutluyum. Bu törenle bizi onurlandırdığı için üniversiteme çok teşekkür ediyorum.”
Üniversite ikincisi Engelliler Entegre Yüksekokulu Yapı Ressamlığı Programı mezunu Serdar Örçen ise, “Yapı Ressamlığı Bölümü’nü severek okudum, çok çalıştım ve başardım. Her zaman yanımda olan anneme teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Gizem Kaya da derece ile mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi ve şöyle ekledi: “Anadolu Üniversitesi’nden derece ile mezun olmak çok heyecan verici. Sağladığı imkanlardan dolayı üniversitemize, fakülte hocalarıma, başarılarımın arkasında duran arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Tören, okullarını başarıyla bitiren Şule Şahin, Yunus Emre Özcan, Serdar Örçen ve Gizem Kaya’nın mezun arkadaşlarını temsilen Anadolu Üniversitesi Senato Salonu’nda kep atmasıyla sona erdi. Tören sonunda öğrenciler ve konuklar Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Anadolu Konukevi’ndeki davete katıldılar.

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