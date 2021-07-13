ESOGÜ’de yeni lisansüstü programları açılıyor

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin yeni lisansüstü programlar açılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı başvuru kabul edildi.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Doktora Programı ile (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı, Bahçe Bitkileri Doktora Programı; Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı; Sosyal Bilimler Enstitüsünde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programı; Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı açılacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Anabilim dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasının da uygun görüldüğü bildirildi.

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