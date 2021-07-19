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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli tutuklandı

İHA

Ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, 14 Temmuz’da Gazipaşa Mahallesi'nde ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek 450 lira parasını gasp ettiği iddia edilen A.A., dün Esentepe Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Üzerinde bıçakla birlikte yakalanan şahsın farklı tarihlerde 3 açıktan hırsızlık ve 3 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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