Eskişehirspor´da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİRSPOR´da ara verilen olağanüstü genel kurul öncesinde, divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, adaylığını açıklayarak, "Armanın yeniden yükselmesi için sorumluluk almaktan ve yönetimde olmaktan gurur duyarız" dedi.
Misli.com 2´nci Lig'e düşen Eskişehirspor´da seçimli olağanüstü genel kurulu, başkan adayı çıkmadığı için Divan Kurulu´na devredilerek 1 kez ertelenmiş, 2 kez de ara verilerek 27 Temmuz´a bırakılmıştı. Kayyum tehlikesiyle karşı karşıya olan Eskişehirspor´un divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, başkan adaylığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Şimşek, Eskişehirspor taraftarlarının yer aldığı ve üzerinde `toprağa düşene kadar´ yazılı pankartlı fotoğrafı paylaşarak, "Babadan evlada en kıymetli mirastır bizim için Eskişehirspor. Sevdamızın yok olması 7´den 70´e hepimizi derinden yaralar. Armanın yeniden yükselmesi için sorumluluk almaktan ve yönetimde olmaktan gurur duyarız. 1965´ten beri süre gelen bozuk düzene karşı biz olup savaşacağız" diye yazdı. Divan kurulu üyesi Şimşek´in açıklaması taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, başkan adaylığı da büyük destek gördü. Eskişehirspor´un başkan adayı Şimşek´in yarın yapılacak olağanüstü genel kurul için yönetim listesini oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.
FİDAN KAMPANYASI HIZ KAZANDI
Eskişehirspor´da başkan adaylığını açıklayan Mehmet Şimşek´in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarının ardından, fidan kampanyası da hız kazandı. Kampanyanın internet sitesi verilerine göre 8 bin 424 bağışçı, 62 bin 149 fidan satın alırken, bağış miktarı ise 1 milyon 424 bin 980´a yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-07-26 11:20:42
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