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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite adaylarına çevrim içi ESOGÜ tanıtımı yapıldı

İHA

Üniversite adaylarına çevrim içi ESOGÜ tanıtımı yapıldı

ESOGÜ akademisyenleri ve sektörlerde yer edinmiş mezunlar, “Tercihim Eskişehir” etkinliğinde ESOGÜ’yü ve sağladığı imkânları anlattı.
Çevrim içi olarak 35 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ve üniversite adaylarına Eskişehir’deki üniversiteleri ve Eskişehir’i tanıtmayı amaçlayan “Tercihim Eskişehir” etkinliği kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) de kendini tanıttı. Etkinlikte gerçekleştirilen “Çevrim İçi Söyleşiler”de ESOGÜ akademisyenleri ve sektörlerinde yer edinmiş mezunlar ESOGÜ’yü ve sağladığı ilgi çekici imkânları gençlere anlattı.
"Değişim programları tanıtıldı"
ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Öğretim Görevlisi Madina Yörük, üniversite adaylarını Erasmus+ ve Mevlana Uluslararası Değişim Programları, Farabi Ulusal Değişim Programı ve çeşitli staj konsorsiyumları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Öğrencilere bu imkânlardan faydalanmalarını tavsiye eden Yörük, değişim ya da staj programlarına katılan öğrencilerin bundan duydukları mutluluğu ifade ettiklerini söyledi. Öğr. Gör. Madina Yörük, değişim programlarına katıldıktan sonra mezun olan öğrencilerin ise kendilerini ziyaret ederek, yurt dışında edindikleri bu deneyimin işe girişte kendilerine yardımcı olduğunu belirttiklerini kaydetti.
“ESOGÜ BİLDAM laboratuvarı dünya çapında en fazla cihaz altyapısına sahip laboratuvar”
ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, sorumlusu olduğu ESOGÜ Bilişsel Davranışsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLDAM) laboratuvarında yürüttükleri nöropazarlama çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sahip olduğu 13 ayrı cihazla ESOGÜ BİLDAM laboratuvarının alanında dünya çapında en fazla cihaz altyapısına sahip laboratuvarlardan biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkara, laboratuvarda dünyanın önde gelen üniversitelerinden Michigan, Cornell, Massachusetts gibi üniversitelerle ortak çalışmalar yapabildiklerini ifade etti.
ETTOM tanıtıldı
ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, üniversite adaylarına “Öğrenciler İçin Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri” başlıklı bir sunum yaptı. ETTOM’un yapısı ve yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra öğrencilere yönelik TÜBİTAK ve KOSGEB araştırmacı ve girişimci destek programları hakkında da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, öğrencilere üniversite eğitimlerini sürdürürken, kurumsal bir firmada rutin bir işe girmeye hazırlamaktan çok kendilerini genç bir girişimci olarak yetiştirmelerini tavsiye etti. Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, bunun için de derslerine iyi çalışmanın yanında üniversitedeki proje gruplarına dâhil olmaları gerektiğini, kendilerinin de girişimci öğrencilere destek verdiklerini kaydetti.
“Eskişehir’de yaşam kolay, insanlar samimi”
ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde lisans öğrenimini dereceyle tamamlayan, Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin de “Çevrim İçi Söyleşiler”in konuklarındandı. Seçilecek üniversite ve bölümün insan hayatında büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Şahin, gençlere hangi branşı seçerlerse seçsinler bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi bir yaşam felsefesi olarak görmelerini öğütledi. Üniversite adaylarına tercih yaparken üniversitelerin akademik altyapılarını araştırmaları ve bunu en önemli parametre olarak göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Şahin, gençlere hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar işlerini en iyi şekilde yapmalarını da öğütledi. ESOGÜ Tıp Fakültesi ve Eskişehir’de çok güzel ve hala özlemle andığı günler geçirdiğini dile getiren Prof. Dr. Soner Şahin, ESOGÜ’nün Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu, Eskişehir’in ise; yaşamın kolay, insanların samimi olduğu, yerel halkın öğrenciye sahip çıktığı ve öğrenciyi sevdiği bir şehir olduğunu ifade etti.
ESOGÜ SABİT hakkında bilgiler verildi
ESOGÜ Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ SABİT) Müdürü Prof. Dr. Baran Tokar sunumunda sağlıkteknoloji işbirliği hakkında bilgiler verdi. ESOGÜ Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Mühendislik bölümleri başta olmak üzere teknoloji ile ilgili diğer disiplinlerin mevcut ortak çalışmaları ve ileride yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Tokar, ESOGÜ SABİT bünyesinde ESOGÜ’nün farklı fakültelerinden akademisyenler olarak ortak bir teknolojinin geliştirilerek Tıp ve Diş Hekimliği eğitimine uyarlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
“ASİST burs ödemelerinde 1 milyon TL üzerini hedefliyor”
ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASİST) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı “Çevrim İçi Söyleşiler”e “Yapay Zekâ ve Endüstriyel Uygulama Alanları” başlıklı sunumuyla katıldı. Prof. Dr. Yazıcı sunumunda ESOGÜ ASİST’in yapısı, faaliyet alanları ve yürüttüğü projeler hakkında bilgiler verdi. Merkez olarak yapay zekânın farklı alanlarda endüstriyel olarak uygulanmasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Yazıcı, merkezin çalışmalarının ise öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ESOGÜ Teknoloji ve İnovasyon Merkezi bünyesindeki uygulama laboratuvarları ve ofislerinde yürütüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, ESOGÜ ASİST olarak ulusal ve uluslararası ArGe projelerinin artırılması ve projelerden öğrencilere yapılan toplam burs ödemesinin 1 milyon TL üzerine çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etti.
“Erişilebilir hocalar iyi mühendisler yetiştirmede önemli roller oynadı”
Bir başka ESOGÜ mezunu olan Büyük Veri, Yapay Zekâ ve eSağlık StartUp Yöneticisi ElektrikElektronik Yüksek Mühendisi Dr. İsmail Uzun da “Çevrim İçi Söyleşiler”in konuklarındandı. Eskişehir’in öğrenci ve bilim dostu bir şehir olduğunu belirten Dr. İsmail Uzun, ESOGÜ ve Eskişehir’in kendi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Dr. İsmail Uzun, ESOGÜ’deki hocalarının kolay erişilebilir olmasının kendilerinin iyi mühendisler olarak yetişmelerinde çok önemli rol oynadığını özellikle dile getirdi. ESOGÜ’nün proje odaklı ve sanayi ile iç içe olan yaklaşımının ElektrikElektronik ya da Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini tercih edecek üniversite adayları için çok değerli olduğunu belirten Dr. İsmail Uzun, sahaya inme ve güncele dokunmanın önemini vurguladı.

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