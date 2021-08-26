ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajın, Anadolu’nun kapılarının Malazgirt Zaferi ile açılışının 950’nci yıl dönümünden duyulan gurur ve coşkusundan bahsederek, Sultan Alparslan ve askerleri olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve şükranla andığını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak mesajının devamında ise;

“Ebedi vatanımız Anadolu’nun kapılarını aziz milletimize açan şanlı Malazgirt Zaferi’nin 950'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiş, Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı bin yıldır bu topraklarda kökleşmiştir. Anadolu Türk yönetimi altında barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugünlere gelmiştir. Bu şanlı zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve kutlu askerleri olmak üzere Anadolu’yu bizlere ebedi vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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