Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir ambalaj fabrikasının kağıt atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nden gelen iki TOMA ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12´nci caddede faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla yangına, orman işletme müdürlüğü itfaiyesi, organize sanayi bölgesinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nden gelen iki TOMA ile alevlere müdahale edildi. Fabrika çalışanları da forkliftle yanmamış atık kağıtları yangın bölgesinden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-10-18 13:18:41



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