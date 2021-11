Yeni neslin gözde oyuncağı “Popit”

Son günlerde çarşı, pazar her yerde kendine yer bulan, yeni nesil stres oyuncağı "Popit” büyük rağbet görüyor.

Stres çarkı, manyetik stres taşı, sıkma topları, gibi rahatlatıcı oyuncaklar arasına giren yeni nesil oyuncak ‘Popit’, her kesimden talep görmeye devam ediyor. Stres oyuncağı olarak bilinen Popit, çocukların ilgi odağı olurken, 20’li yaş gruplarının da tercih ettiği öğrenildi. Fiyatları boyutuna ve şekline göre 1020 TL arasında farklılık gösterebiliyor.

“3 yaşından başlayıp 20 yaşına kadar alan var”

Eskişehir’de oyuncak dükkânı işleten Murat Tunç, Popit oyuncağını patlatılan sargı ambalajlarına benzetti. Stres çarkından sonra en fazla satılan oyuncağın Popit olduğunu aktaran Tunç, “Alında Popit oyuncağı, patlatılan sargı ambalajların sonsuza dönüştürülmüş hali. Stres oyuncağı adı altında geliyor bunlar. Talepler baya iyi. Birkaç ay önce daha fazla satılıyordu. Fiyatları boyutuna ve şekline göre 1020 TL arasında değişiyor. 3 yaşından başlayıp 20 yaşına kadar alan var. Yani her kesimden talep görüyor. Stres çarkından sonra en fazla satılan oyuncak Popit oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.