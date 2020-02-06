TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Başkan Mustafa Akgören, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa katılan Başkan Akgören, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akgören, Eskişehirspor’un dertlerini bilmeyen kimsenin kalmadığını belirterek, “Ülkemizde futbolla ilgilenen kim varsa Eskişehirspor’un sorunlarını biliyor. Eskişehirspor çok zaman harcanması gereken bir yer. En büyük hedefimiz Eskişehirspor’un negatife giden imajını geri getirmek. Eskişehirspor’un son 10 seneden bu yana kaybolan imajını kazanmak için çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir camianın başında olduğumuzu zaten biliyorduk ama yaşadıkça daha çok önem vermememiz gerektiğinin farkına varıyoruz” diye konuştu.

"JESSE 'PARAMI ÖDERSENİZ GİTMEM' DEDİ BİZ ÖDEYEMEDİK"

FIFA’da ve TFF’de bekleyen dosyaların olduğunu ve Galatasaray’a transfer olan Jesse Sekidika hakkında konuşan Akgören, “Hali hazırda TFF’de ve FIFA’da bizi bekleyen problemler var. Sürekli avukatların tacizindeyiz. Takım iyi gitmeye başlayınca puanımız 13 oldu direkt taciz başladı. Kendilerine göre de haklı olabilirler. Bütün sıkıntılı dosyalara hakimiz. Avukatlarla dostluk seviyesine geldik. Onlar da 3-4 yıldır bize söz veriliyor diyorlar. Mesela Toko ile dün kendim görüştüm. Toko ile görüşmeye başladık. Pinto haklı, Toko haklı, herkes haklı. Çocuklar öyle şeyler anlatıyorlar ki üzülüyorum. Bu yüzden bizim acil paraya ihtiyacımız var. Hiç kimsenin yapamadığı radikal kararlar aldık. Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi, Galatasaray’a giden Jesse haricinde. ‘Paramı öderseniz gitmem’ dedi biz ödeyemedik. 83 bin Euro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu tartışılır ama o sözleşme imzalanmış. İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce, binlerce söz verilmiş tutulmamış” şeklinde konuştu.

"BU ÇOCUKLAR LİGİN SON ÇEYREĞİNE GİRİLDİĞİNDE PİRANA GİBİ OLACAKLAR"

Takımın durumundan memnun olduğunu ifade eden Akgören, “3-4 hafta sonra farklı bir takım ortaya çıkacak. 18 kişilik kadromuzdaki oyuncuların maç eksikleri var. Bu adamlar geçen senenin ilk devresinde oynadılar. Toplam 34 haftada 1-2 maç oynadılar. Kondisyon eksikleri var, maç eksikleri var. Biz antrenman topçusu olduk düşüncesi zihinlerine yerleşmiş. Bu çocuklar 3 hafta sonra, ligin son çeyreğine girildiğinde pirana gibi olacaklar, kimseye nefes aldırmayacaklar. Ben bu saatten sonra takımın yenileceğini düşünmüyorum. Bu saatten sonra bu takım kolay kolay maç vermez. Biz en zor deplasmandan, Bursaspor deplasmanından çıktık. Herkes bu takımın düşmeyeceğine inandı. Ben Keçiören’e ve Bursa’ya mağlubiyet yazdım. İki maçtan 6 puanla çıktık. Bunu artırarak, katlayarak devam edeceğiz. Bundan sonra her maç önceki maçtan daha önemli. Gençlerimize güveniyoruz” dedi.