Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

        Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazandı.

        Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) açıklamasına göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen şampiyonada piste çıkan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan’ı 15-7, Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi’yi 15-8 ve Kanadalı Daniel Rubin’i 15-10 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Tarafsız sporcu Elisei Pisarev’i 13-12, İtalyan Federico Varone'yi ise 15-10'luk skorla geçerek adını finale yazdıran Doruk, Mısırlı Eslam Osama ile karşılaştığı altın madalya maçını da 15-13 kazandı.

        Doruk böylece erkekler epede Türk eskrim tarihinin dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

        Genç sporcu, şampiyonluk madalyasını Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'in elinden aldı.

        TEF Başkanı Murat Atalı da Doruk'u tebrik ederek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        "Kuzey Kore, Çin'den teknoloji aldı"
        "Kuzey Kore, Çin'den teknoloji aldı"
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!