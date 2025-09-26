Eşme nerede? Eşme hangi şehirde, ilde, bölgede?

Osmanlı döneminde tarıma dayalı bir ekonomiyle gelişen ilçe, halıcılığıyla ün kazanmıştır. Geleneksel el dokuması halılar, Osmanlı’dan günümüze kadar Eşme’nin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Eşme, Uşak iline bağlı bir ilçe olarak idari kimliğini korumuş ve tarım, el sanatları ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmaya devam etmiştir. Bugün Eşme’nin tarihi mirası, hem arkeolojik buluntularda hem de halkın yaşattığı geleneksel el sanatlarında görülebilir; bu da ilçeyi Ege’nin geçmişten bugüne taşınan değerli yerleşimlerinden biri haline getirmektedir. Bu içerikte Eşme hangi ilde sorusuna detaylı yanıt verdik.

EŞME NEREDE?

Eşme, Türkiye’nin Uşak iline bağlı bir ilçedir. Uşak şehir merkezinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan Eşme, konumu itibarıyla hem Ege’nin hem de İç Anadolu’nun özelliklerini taşır. İlçenin kuzeyinde Kütahya, güneyinde Denizli, batısında Manisa, doğusunda ise Uşak merkez ilçesi bulunur. Bu yerleşim düzeni, Eşme’yi dört farklı ilin kesişme noktalarına yakın bir konuma getirir ve ulaşım açısından stratejik bir önem kazandırır.

Bölge, Lidyalılardan Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde tarıma dayalı ekonomisi, tütün, üzüm ve tahıl üretimi ile öne çıkar. Ayrıca Eşme, geleneksel el sanatları ve halıcılığı ile de tanınır. Konumu sayesinde hem kültürel çeşitlilik hem de doğal zenginlik açısından dikkat çeken Eşme, Ege'nin sakin ama köklü ilçelerinden biridir.

EŞME HANGİ ŞEHİRDE?

Uşak'ın batısında konumlanan Eşme, idari olarak bu şehre bağlıdır ve ilin ilçelerinden biri olarak öne çıkar. Uşak şehir merkezine yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunan Eşme, konumu itibarıyla Uşak'ın tarımsal üretim ve kültürel hayatına büyük katkı sağlamaktadır. Uşak ilinin parçası olması, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısının da bu şehirle bütünleşmesini sağlamıştır. Uşak'ın dokumacılık ve halıcılıkta kazandığı ün, Eşme'de de kendini göstermekte ve ilçeyi halıcılık alanında ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca Eşme, Uşak'ın tarımsal üretim merkezlerinden biri olarak tütün, üzüm ve tahıl üretimiyle ilin ekonomisine bir katkıda bulunmaktadır. Bu yönüyle Eşme, Uşak şehrinin hem tarihi hem de kültürel değerlerini taşıyan, onunla bütünleşmiş bir ilçe olarak dikkat çeker.

EŞME HANGİ BÖLGEDE?

Eşme, Türkiye'nin batısında yer alan Ege Bölgesi'nde bulunan bir ilçedir ve idari açıdan Uşak iline bağlıdır. Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan Eşme, coğrafi konumu itibarıyla hem Ege'nin hem de İç Anadolu'nun özelliklerini taşıyan bir geçiş noktasıdır. Kuzeyinde Kütahya, güneyinde Denizli, batısında Manisa, doğusunda ise Uşak merkez ilçesi bulunur. Bu konumu sayesinde Eşme, farklı kültürlerin ve geleneklerin kesişme alanında gelişmiş bir yerleşim haline gelmiştir. Ege Bölgesi'nin iklim özellikleri ilçede de görülür; yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Bölge tarıma oldukça elverişlidir ve tütün, üzüm, buğday ve arpa gibi ürünler ön plana çıkar. Ege Bölgesi'nin dokuma geleneği, Eşme'de halıcılık ile sürdürülmekte ve bu sanat ilçenin simgesi haline gelmiştir. Dolayısıyla Eşme, Ege Bölgesi'nin hem tarımsal üretimiyle hem de kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken ilçelerinden biri olarak öne çıkar. Eşme, Uşak ilinin kültürel ve ekonomik açıdan en tanınmış ilçelerinden biridir ve birçok yönüyle meşhurdur. Öncelikle Eşme, el dokuması halılarıyla ün kazanmıştır; yöreye özgü desenler, renkler ve motiflerle hazırlanan halılar, sadece Türkiye'de değil dünyada da bilinir. Bu el sanatı, ilçenin kültürel mirasının en değerli parçalarından biridir. Tarımsal üretim açısından da Eşme'nin meşhurluğu vardır.

Eşme üzümü, kalitesiyle öne çıkar ve pekmez, pestil gibi yöresel ürünlerin yapımında sıkça kullanılır. İlçe aynı zamanda doğal güzellikleri ve yaylalarıyla da bilinir; bağcılık ve yaylacılık kültürü Eşme'nin yaşam tarzına derinlemesine işlemiştir. Yöresel mutfağı da ilçenin tanınan yönlerindendir; üzümden yapılan ürünler, tarhana, erişte ve köy ekmeği Eşme sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Halk kültürü, düğün gelenekleri ve halk oyunları da ilçenin sosyal yaşamını renklendiren unsurlardır. Yani Eşme, halıları, üzümü, tütünü, doğal güzellikleri ve geleneksel yaşam biçimiyle hem Uşak'ın hem de Ege Bölgesi'nin en meşhur ilçelerinden biri olarak tanınmaktadır.

EŞME KONUMU NEDİR?

Eşme, Uşak ilinin batısında ve coğrafi konumu bakımından oldukça dikkat çekicidir. İlçenin kuzeyinde Kütahya, güneyinde Denizli, batısında Manisa, doğusunda ise Uşak merkez ilçesi bulunur. Bu konum, Eşme'yi dört farklı ilin kesişme noktalarına yakın bir yerde konumlandırarak ulaşım ve ticaret açısından avantajlı hale getirmiştir. İlçe, genellikle dalgalı araziler ve verimli ovalarla çevrilidir, bu da tarımsal üretim için elverişli koşullar sağlar. Eşme'nin rakımı yaklaşık 800 metre civarındadır ve bu nedenle iklimi hem Ege'nin sıcak ve kurak yazlarını hem de İç Anadolu'ya özgü serin kış özelliklerini taşır.