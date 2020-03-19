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Bir süre Önce Londra'ya yerleşen oyuncu Esra Akkaya, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Oğlu Can ve annesiyle gelen Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

Türkiye'ye gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Şimdi annemin evinde 15 gün evde vakit geçireceğiz. Can'ın okuluna yazı yazdım. Dedim ki, "Annem var bu yaşta İngiltere'de ve kapıları kapatacak benim ülkem, o yüzden annemi götürmem gerekiyor benim" dedim ve onlar da anlayışla karşıladılar.

"STOKLAMAYALIM, ORDUDA DEĞİLİZ"

Stoklamayalım. Yani evde oturacağız iki gün ama bir orduda değiliz kaç kişi ki zaten aileniz... Yani hepimize yetecek kadar alsak ve fazlasını almasak... Ben bir tek bunu söyleyebilirim ve kendim de öyle yapıyorum.

Birkaç kişi, "Sizi neden karantina altına almıyorlar?" diye sordu. Yani ben nereden bileyim. Bu devletin kararı. Bizden sonraki uçaklarda böyle bir uygulama başlatıldı. Daha önceki uçaklarda yoktu. Zaten biz de evde duruyoruz işte o benim bileceğim bir iş değil.

"'SİZİN TUZUNUZ KURU' DİYENLER VAR"

"Stok yapmayalım" dedim diye, hemen sizin tuzunuz kuru diyenler var. Şunu hala anlamadık mı hiçbir farkımız yok o kadar eşitiz ki şuan o kadar aynı durumdayız ki Allah, hastalara şifa verdin. ve herkesi de korusun. Bir tane kolonyam vardı ikincisini almak istemedim. kolonyası olmayan birisinin daha çok ihtiyacı var diye.

"DERSİMİZİ ALMIŞ OLALIM"

Dünyayı, doğayı ve birbirimizi korumayı kollamayı, kendimizden başka şeylerin de var olduğunu öğrenelim. Bu süreçte dersimizi almış olalım artık, geçsin gitsin inşallah.