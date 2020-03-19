Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosEsra Akkaya'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması: "'Sizin tuzunuz kuru' diyenler var" - Magazin haberleri
ABONE OL

Esra Akkaya'dan koronavirüs açıklaması: "'Sizin tuzunuz kuru' diyenler var"

Bir süredir annesi ve oğlu Can Alex ile İngiltere'de yaşayan ünlü oyuncu Esra Akkaya, geçtiğimiz gün Türkiye'ye döndü. Sosyal medya hesabından koronavirüs açıklaması yapan Akkaya, "'Sizin tuzunuz kuru' ifadelerini kullandı

Esra Akkaya, Can Alex, Korona virüs, Corona virüs
HABERTURK.COM

Bir süre Önce Londra'ya yerleşen oyuncu Esra Akkaya, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Oğlu Can ve annesiyle gelen Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

Türkiye'ye gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Şimdi annemin evinde 15 gün evde vakit geçireceğiz. Can'ın okuluna yazı yazdım. Dedim ki, "Annem var bu yaşta İngiltere'de ve kapıları kapatacak benim ülkem, o yüzden annemi götürmem gerekiyor benim" dedim ve onlar da anlayışla karşıladılar.

"STOKLAMAYALIM, ORDUDA DEĞİLİZ"

Stoklamayalım. Yani evde oturacağız iki gün ama bir orduda değiliz kaç kişi ki zaten aileniz... Yani hepimize yetecek kadar alsak ve fazlasını almasak... Ben bir tek bunu söyleyebilirim ve kendim de öyle yapıyorum.

Birkaç kişi, "Sizi neden karantina altına almıyorlar?" diye sordu. Yani ben nereden bileyim. Bu devletin kararı. Bizden sonraki uçaklarda böyle bir uygulama başlatıldı. Daha önceki uçaklarda yoktu. Zaten biz de evde duruyoruz işte o benim bileceğim bir iş değil.

"'SİZİN TUZUNUZ KURU' DİYENLER VAR"

"Stok yapmayalım" dedim diye, hemen sizin tuzunuz kuru diyenler var. Şunu hala anlamadık mı hiçbir farkımız yok o kadar eşitiz ki şuan o kadar aynı durumdayız ki Allah, hastalara şifa verdin. ve herkesi de korusun. Bir tane kolonyam vardı ikincisini almak istemedim. kolonyası olmayan birisinin daha çok ihtiyacı var diye.

"DERSİMİZİ ALMIŞ OLALIM"

Dünyayı, doğayı ve birbirimizi korumayı kollamayı, kendimizden başka şeylerin de var olduğunu öğrenelim. Bu süreçte dersimizi almış olalım artık, geçsin gitsin inşallah.

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zülfü Livaneli'den 'koronavirüs' (corona virüsü) açıklaması - Magazin haberleri
FİSKOSLivaneli'den 'koronavirüs' açıklaması
İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti - Magazin haberleri
FİSKOSSevgilisini tıraş etti
Gülben Ergen-Emre Irmak çifti İstanbul turu attı - Magazin haberleri
FİSKOSİstanbul turu attılar
Demet Şener'den koronavirüs (corona virüsü) açıklaması: Tüm dünya için duacıyız - Magazin haberleri
FİSKOS"Tüm dünya için duacıyız"
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması: Bunları sonra konuşalım
FİSKOS"Bunları sonra konuşalım"
Bekir Aksoy: Mutluluğumu tarif edemem - Magazin haberleri
FİSKOS"Mutluluğumu tarif edemem"
Kaya Çilingiroğlu'nun koronavirüs (corona virüsü) açıklaması tepki çekti - Magazin haberleri
FİSKOS"Evde kalsak ne olacak?"
Burak Gacemer-Larissa Gacemer çiftinden esprili koronavirüs uyarısı - Magazin haberleri
FİSKOSEsprili koronavirüs uyarısı
Merve Hasman Salvatori: Bizim yaptığımız hataları yapmayın - Magazin haberleri
FİSKOS"Bizim yaptığımız hataları yapmayın"
Berrak Tüzünataç: Sanki ellerim mikrop kapmış gibi - Magazin haberleri
FİSKOS"Sanki ellerim mikrop kapmış gibi"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X