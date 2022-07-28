Esra Dermancıoğlu'ndan 'estetik' önerisi!

"Estetiğe para veremeyen varsa bunu yapsın!" 0:00 / 0:00

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Bir dönem yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı "Mukaddes Yenge" rolüyle hafızlara kazınan ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ile "Sil Baştan" gibi birçok projede rol alan Esra Dermancıoğlu (53), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"ESTETİĞE PARA VEREMEYEN VARSA BUNU YAPSIN"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Dermancıoğlu, "Sanatçının görevi halkı bilinçlendirmektir." notuyla takipçilerine esprili bir öneride bulundu. Yüzüne fön makinesi tuttuğu eğlenceli anları Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinde, "Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

SEDA SAYAN KAYITSIZ KALMADI

Refia (19) adında bir kızı bulunan Esra Dermancıoğlu'nun gönderisi çok sayıda beğeni aldı. Şarkıcı Seda Sayan da oyuncunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sık sık estetik operasyonlar geçiren Sayan, Dermancıoğlu'na, "Seviyorum seni!" yorumunda bulundu.

"KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.

"ESKİ EŞİM BENİ ALDATTI"

Ünlü oyuncu, daha önce de aldatıldığını itiraf etmişti. Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda." ifadelerini kullanmıştı.

"ERKEĞİN ALDATMASI SORUN DEĞİL"

Dermancıoğlu'nun, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor." demişti.

Fotoğraflar: Instagram