"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı "Mukaddes Yenge" rolüyle hafızalara kazınan ve "Muhtelem Yüzyıl Kösem" ile "Sil Baştan" gibi birçok projede rol alan Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.