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Esra Şaşmaz'ın sesinden Kibritçi Kız

Kibritçi Kız, masal ustası Hans Christian Andersen'in ilk defa 1845'te basılmış ünlü masalıdır. Esra Şaşmaz'ın sesinden dinleyeceksiniz.

Esra Şaşmaz'ın sesinden Kibritçi Kız

KİBRİTÇİ KIZ MASALI

Uzak, çok uzak bir ülkenin, soğuk bir kentinde, yine kış gelmişti. Senenin son gecesiydi… Kar yağıyordu ve hava çok soğuktu. Bu soğukta küçük bir kız çocuğu sokaklarda yürüyordu.Minik ayakları çok üşümüştü. Eski önlüğünün cebinde, bir sürü kibrit vardı. Bir kısmını da elinde tutuyordu. O gün kimse ondan kibrit almamıştı. Herkes yeni yıl telaşındaydı.. Artık acıkmaya başlamıştı, altın sarısı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu.Bir yandan bu soğuktakibritlerini nasıl daha çabuk satabileceğini düşünüyordu.

Bütün evlerin camında, rengarenk ışıklar parlıyordu. Öyle ya, yılbaşı gecesi diye düşündü küçük kız. Sokak sokakyürüdü,bir köşeye gelince ayaklarını kıvırıp oturdu. Ama artık yorulmuştu ve daha çok üşümeye başlamıştı.

Kibritlerini satmadan eve gitmek istemiyordu. Zaten gitse pek bir şey farketmeyecekti çünkü evde çok sıcak sayılmazdı."Aaaah! Ah! Şimdi Küçük bir kibritin ne çok faydası olurdu" diye düşündü. Elindeki kibritlerden birini alıp duvara sürttü. Kibrit yandı. Ilık parlak bir alevdi.

Küçük kız,gözlerini kapattı ve kendisini büyük demir bir sobanın önünde ısınırken hayal etti. Soba alev alev yanıyordu. Tam ısınmaya başlamıştı ki alev söndü. Elinde kibrit çöpünün kalıntısı ile,öylece kaldı. Bir tane kibrit daha yaktı ve yine gözlerini kapadı. Şimdide çok güzel bir masa kuruluydu , üzerinde bir sürü yiyecek vardı. Kocaman bir kızarmış kaz, masanın üzerinde duruyordu. Ama yine kibrit söndü.

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Bir kibrit daha yaktı. Şimdide, kocaman güzel süslenmiş bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Bir sürü hediyeler vardı ağacın altında. Kibrit yeniden söndü.

Küçük kız son bir kibrit daha yaktı. Aydınlığın içinde, büyükannesini gördü.

-"Büyükanne,seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam.. Biliyorum kibrit sönünce sende kaybolacaksın” dedi üzgün bir sesle..

Sonra elindeki bütün kibritlerin hepsini yaktı. Çünkü büyükannesini görmeye devam etmek istiyordu. Kibritler parladı ve gündüz gibi bir aydınlık oldu. Büyükannesi karşısında sanki bir meleği andırıyordu.

Büyükannesi ona, bu güzel yılbaşı gününde, sokakta ne aradığını soğuktan hasta olabileceğini söyledi.

Kibritçi kızsa, büyükannesini üzmemek ve o gittikten sonra işlerin hiçte iyi olmadığını söylememek için, kibritleri satmak için arkadaşıyla iddaaya girdiğini ve bir dilek tuttuğunu söyledi. Eğer hepsini satarsa, arkadaşından bir armağan kazanacağını ve ona yeni yılda okulunu bitirmeyi dilediğini anlattı.

Büyükannesi, Kibritçi kıza yardım edeceğini ama saat gece yarısı 12'yi göstermeden önce eve gitmesini söyledi.

“Yeni yıla evde girmelisin küçüğüm, ailenle gireceğin yeni sene hiç ayrılmayacağınızın bir işareti, bana söz ver hadi!” derken kibrit söndü ve Büyükanne kayboldu..

Kibritçi kız,tam Büyükannesiyle daha fazla konuşamadığına üzülürken yılbaşı mumları satan orta yaşlarda bir beyefendi karşısında belirdi.. Kibritçi Kız adama;

“Afedersiniz, Büyükannemi gördünüz mü? az önce buradaydı da şimdi göremiyorum. Oysaki, ona mutlu yıllar dileyip onu ne kadar özlediğimi söyleyecektim” dedi.

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Mumları satan kişi Kibritçi kıza gülümseyerek cevap verdi:

“Merak etme küçük kız, o zaten bunu biliyordur” dedi.Ayrıca tam ihtiyacım olan şeyi satıyorsun, herkese mum satıyorum ama kibritlerim bittiğinden yanında hediye veremiyorum. Acaba senden, kalan tüm kibritlerini satın alabilir miyim? Dedi.

Kibritçi kız o kadar mutlu olmuştu ki Büyükannesi’ne içinden teşekkür etti..

Elindeki tüm kibritleri verip vakit kaybetmeden ailesiyle yeni yıla girmek için eve adeta uçarak gitti.. O gece belki de hayatının en mutlu yılbaşı gecesiydi..

Eve döndüğünde ailesi ile beraber güzel bir yemek yiyip, şarkılar söyleyerek yeni yıla hep birlikte girdiler. Ve yeni senede kendine ve Büyükannesine verdiği sözü tuttu, okulundan başarıyla mezun oldu.

Gökten 3 elma düştü, biri Kibritçi kızın, biri Büyükannesinin biri de bu masalı dinleyen siz çocukların başınaaa.. Hoşçakalın çocuklar..

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