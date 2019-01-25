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"HAKİKAT OLAN ŞEYLERİ YAZIN"

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere de üzüldüğünü dile getiren Eşref Kolçak, "Yanlış haber yazan arkadaşlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor anlamıyorum. Yalan yanlış seyirciyi üzecek şeyler yapılması ustalık mı? Hakikat olan şeyleri yazın, aksini iddia etmiyorum. Varsa ben derim ki bu rahatsızlığım var. Niye çekineyim?" dedi.