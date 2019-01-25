Eşref Kolçak'tan haber var

Giriş: 25.01.2019 - 14:51 | Güncelleme:  DHA

Usta oyuncu Eşref Kolçak, sevk edildiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Allah’a çok şükür beni tedirgin edecek herhangi bir rahatsızlığım yok" diyen Kolçak, "Hepinizi çok seviyorum. Çünkü ben sizlerin sayesinde ayaktayım. Daha birçok zaman beraber olacağız" ifadelerini kullandı

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    DHA'nın haberine göre, usta oyuncu Eşref Kolçak, sevk edildiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

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    "AKCİĞERİM SU TOPLAMIŞ"

    Kolçak, "Biraz nefes almakta zorluk çektim, hastaneye gittik. Dediler ki akciğeriniz su toplamış. Onun için hemen beni Bursa’ya sevk ettiler. 1 litreden fazla su alındı. Onun tedavisi, başka herhangi bir rahatsızlığım yok. Allah’a çok şükür sapasağlamım. Ayaktayım, konuşabiliyorum. Bütün değerli seyircilerimden özür dilerim. Lütfen yalan yanlış haberlerle kendinize üzüntü yapmayın. Sağlamım, daha da sağlıklı olarak yine karşınıza geleceğim. Beraber çalışmalarımız da olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

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    "HAKİKAT OLAN ŞEYLERİ YAZIN"

    Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere de üzüldüğünü dile getiren Eşref Kolçak, "Yanlış haber yazan arkadaşlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor anlamıyorum. Yalan yanlış seyirciyi üzecek şeyler yapılması ustalık mı? Hakikat olan şeyleri yazın, aksini iddia etmiyorum. Varsa ben derim ki bu rahatsızlığım var. Niye çekineyim?" dedi. 

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    "BEN SİZLERİN SAYESİNDE AYAKTAYIM"

    Resmi olarak tedavisinin bugün sona erdiğini ancak kendini zinde hissettiği o gün hastaneden ayrılacağını dile getiren Kolçak, son olarak sevenlerine ise "Hepinizi çok seviyorum. Çünkü ben sizlerin sayesinde ayaktayım. Daha birçok zaman beraber olacağız" mesajını verdi.

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