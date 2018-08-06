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Estetik faciası! Görenleri hayrete düşürdü

06.08.2018 - 12:30 | Güncelleme:

İdolü Marilyn Monroe gibi görünmek için 18 ayda dudak dolgusu ve botoksa 5.000 sterlinden (yaklaşık 26 658.19) fazla harcama yaptı. Cyril Roux, görenleri hayrete düşürdü...

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    Almanya'da yaşayan Mary Magdalene, "estetik bağımlılığının bu kadarına pes" dedirtti. 

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    Daily Star'da yer alan habere göre; 24 yaşındaki dansçı Magdalene, bu zamana dek yaptırdığı estetik operasyonlara yaklaşık 550 bin TL harcadı. 

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    Neredeyse vücudunun her yerinde estetik olan Magdalene, en son Angelina Jolie dudağı yaptırdı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafıyla görenleri şaşkına çevirdi. 

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    Estetik operasyonlarla mutlu olduğunu söyleyen Magdalene, "14 yaşımdan beri estetik yaptırmak istiyordum" dedi. 

  • 5 Estetik faciası! Görenleri hayrete düşürdü
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    TEK AMACI MARILYN MONROE GİBİ GÖRÜNMEK

    Fransa'nın Toulon kentinde yaşayan 32 yaşındaki Cyril Roux, "Estetiğe bağımlı olduğumu söyleyebilirim" diyor.

  • 6 Estetik faciası! Görenleri hayrete düşürdü
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    Metro.co.uk'de yer alan habere göre; idolü Marilyn Monroe gibi görünmek için 18 ayda dudak dolgusu ve botoksa 5.000 sterlinden (yaklaşık 26 658.19) fazla harcama yaptı.

  • 7 Estetik faciası! Görenleri hayrete düşürdü
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    Garson olan Roux, ilk operasyonunu 26 yaşında yaptırdı. Birkaç yıl sonra da 16 dudak dolgusu ve botokslar da dahil olmak üzere 20 farklı prosedür uygulattı.

  • 8 Estetik faciası! Görenleri hayrete düşürdü
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    Burnunu yaptırmak, yanak ve implantları için daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

  • 9 Estetik faciası! Görenleri hayrete düşürdü
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    Cyril, "Başta estetik operasyonlara sıcak bakıyordum ama operasyonlardan sonra gençleştiğimi ve ilham kaynağım Marilyn Monroe'ya benzeyinde daha çok sevdim" diyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    Ayyy tövbe Yarabbim :grin:
  • Misafir 23 dakika önce
    Tobe tobe Rabbim akıl isyan et
  • Misafir 43 dakika önce
    süper ler
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